Szűkös az iskolabusz, ha úszni vagy korcsolyázni indulnak a csíkszéki diákok

Több mint ezer csíkszéki vidéki gyermek kapcsolódott be a 2017–2018-as tanévben zajló térségszintű úszás- és korcsolyaoktatási programba, amelynek tesztidőszakát tavaly ilyenkor indították el. Nem véletlen a programok nagy sikere, hiszen azok révén olyan gyermekeknek is van lehetőségük elsajátítani a két sportágat, akiknek szülei nem engedhetnék meg a magánórák kifizetését.

Korcsolyázni tanulnak a csíkszéki vidéki gyermekek a Molnár Lajos Műjégpályán. Pozitívan fogadott kezdeményezés • Fotó: Pinti Attila

Mint megtudtuk, az iskolai programba épített úszásoktatásban közel 600 harmadik és negyedik osztályos csíkszéki gyermek vesz részt, akik a csíkszeredai uszodában zajló oktatást nagyon szeretik. A kezdeményezők nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak ezzel kapcsolatban, amelynek egyik oka lehet az is, hogy ha a szülők a programon kívül vinnék gyermekeiket úszni tanulni, legalább ötszörös árat kellene fizetniük azért, amit az oktatási program révén sajátítanak el a gyermekek – avatott be a programfelelős. Majd azt is kifejtette, hogy

Azt is kifejtette az intézményvezető, hogy az oktatási programokról nagyon jók a visszajelzések, szükségeseknek is tartják ezeket. A szülők értékelik, hogy gyermekeik bekapcsolódhattak a programokba, a tanulók pedig örömmel vesznek részt azokban. Az egészségük szempontjából is jó lehetőség a két mozgásforma elsajátítása, hiszen többeknek másként lehetősége sem lenne úszni, korcsolyázni tanulni – részletezte Bíró Éva.

mivel több gyermek kapcsolódott be a programokba, mint ahányan elférnek az iskolabuszban, így a tanárok és szülők személyautókkal is visznek diákokat a helyszínre.

Ebben az esetben is a felszerelést kell a szülőknek biztosítaniuk, amellett pedig alkalmanként három lejt, hiszen az edzőket a Székelyföldi Jégkorong Akadémia biztosítja, a szállítást pedig az önkormányzatok oldják meg az úszásoktatáshoz hasonló módon – részletezte az illetékes. Megjegyezte ugyanakkor, nem csak azok vehetnek részt a programban, akiknek van saját korcsolyájuk, hiszen a jégkorong akadémia vásárolt 30 pár korcsolyát, amelyeket azok a gyermekek használhatnak, akiknek szülei nem tudták megvenni azt, de szeretnék, ha gyermekük elsajátíthatná ezt a sportot. A koordinátor elmondása szerint április végéig biztosan lesz jég a sátortetős műjégpályán, ahol a gyermekek tanulhatnak, sőt ha az időjárás engedi, akkor még májusban is folytatják a programot.

A korcsolyaprogrammal kapcsolatban elhangzott, hogy az nem az iskolai programba beépítve zajlik, hanem azt követően vesznek részt a gyermekek az oktatáson – korcsolyázni tehát naponta délután egy és öt óra között tanulnak. Mivel Felcsíkon korábban is zajlott korcsolyaoktatás, így a tavaly indított, a Molnár Lajos Műjégpályán zajló programba elsősorban az alcsíki és oldalcsíki községek előkészítő, első és második osztályos tanulói kapcsolódtak be – közel ötszázan. Bőjte József arra is rámutatott, hogy a gyermekek jól haladnak a korcsolyatanulással, ugyanis már nagyon kevés csoport van, ahol szükséges a biztonsági keret használata. Sőt

Üdvözölt kezdeményezés

Szintén örömmel kapcsolódtak be a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Iskolaközpont kisdiákjai az említett programokba, hiszen a szülők minimális hozzájárulása révén sok gyermek új mozgásformákat, sportot sajátíthat el, amire esetleg másként nem is lenne lehetősége – mutatott rá Vízi István igazgató. Iskolájukból az úszásoktatásban mintegy 20 gyermek, a korcsolyaprogramban pedig 40 tanuló vesz részt. Azt is kifejtette az intézményvezető, hogy jó visszajelzéseket kaptak az oktatási programokkal kapcsolatban, amelyek mindenképp hasznosnak azok számára, akik rendszeresen részt vesznek azokon. Esetükben az úszásoktatás az iskolai program része, míg a korcsolyaoktatás a délutáni órákban zajlik.

Óriási igény vidéken

A két oktatási program vidéken való elindításának ötletgazdája Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, akinek meglátása szerint az elmúlt egy esztendő legfontosabb tanulsága, hogy a korcsolya- és úszásoktatási programokra óriási igény van vidéken. Rámutatott, a programok megvalósulásáért a vidéki polgármesterek, kistérségi társulások vezetői mindent megtettek, többek között az önkormányzatok vállalták fel a programmal járó kiadások nagyobb részének finanszírozását – a korcsolyaprogramhoz a Székelyföldi Jégkorong Akadémia is hozzájárult. Ugyanakkor a politikus szeretné, ha az úszásprogram finanszírozásába a megyei önkormányzat is beszállna, illetve ha kiterjeszthetnék azt a megye további térségeire is, ahol igény és lehetőség van a megszervezésére.

Tánczos Barna azt is megjegyezte, hogy a korcsolyaprogramot már elindították azokban a régiókban, ahol a jégkorong akadémia jégpályát épített – például Sepsiszentgyörgyön is több száz gyermek kapcsolódott be a programba. Kiemelte, ezek olyan programok, amelyek egy életre szóló tudást, tapasztalatot és élményt jelentenek a gyermekek számára – s talán ez az országban is egyedinek számító oktatási programok legfontosabb része.