Szószos húsgolyók: ismert hozzávalók olaszosan összeállítva Fülöp-Székely Botond • 2021. november 03., 12:31 2021. november 03., 12:31 Szinte napi szinten használjuk azokat a hozzávalókat, amelyekből megfelelő párosítással például olasz ételeket állíthatunk össze – ezt mutatta be legutóbbi találkozásunkkor Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki őrölt sertéshúst ízesített be, majd gyúrta össze golyókká és főzte meg. Természetesen a paradicsomos szósz, illetve a csőtészta sem maradt el.

Paradicsomszószos húsgolyók csőtésztával. A család új kedvence lehet az olasz finomság • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Noha vidékünkön nem annyira ismert az olaszok által készített paradicsomszószos húsgolyó, a nyugati országokban már egyre inkább népszerű. Ugyanakkor miért ne próbálnánk ki mi is ezt a finom ételt, ha üzleteinkben minden hozzávaló fellelhető? A legszebb az egészben, hogy ezeket az alapanyagokat mi magunk is használjuk, csupán másképp párosítjuk” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Ő továbbra is az újdonságok kipróbálására bátorít és persze arra, hogy lepjük meg szeretteinket minél különlegesebb ételekkel. Ki tudja? Talán ez lehet az új kedvenc a családban – jegyezte meg. Készüljön a húsgolyó Noha őrölt marhahúsból is elkészíthetők a húsgolyók, a szakember mégis sertést javasol, hiszen annak legalább harminc százaléka zsiradék, így könnyebb dolgunk lesz, nem esnek szét a kis gömbök.

Őrölt sertéshúst használjunk a húsgolyók elkészítésénél • Fotó: Erdély Bálint Előd

Első lépésként vegyünk tehát egy kilogrammnyi sertéshúst, amelyhez két nyers tojást kell hozzáadni összegyúrása közben. Fontos hozzávaló a vízben, esetleg tejben áztatott kenyér is, hiszen attól nemcsak finomabbak lesznek a húsgolyók, de nem is hullnak darabokra főzés közben, ráadásul puhítja is a húst. Ízesítsünk ugyanakkor sóval, borssal, apróra vágott friss bazsalikommal, illetve petrezselyemmel, és adjunk hozzá egy kis zsemlemorzsát is, hogy minél jobban összeálljon a massza.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ezután vegyük elő a serpenyőt és olívaolajat használva pirítsunk le némi apróra vágott szalonnát, lilahagymát, továbbá körülbelül kétszáz grammnyi rizst. Tölthetünk erre nagyjából egy deciliter vizet is, hiszen azt hamar felszívja a rizs és könnyebben megpuhul a későbbi főzés során – így Karácsony. Ha ezzel is megvagyunk, akkor keverjük hozzá a serpenyő tartalmát is a masszához. Ezután pedig elkezdhetjük megformálni a négy-öt dekagrammos húsgolyókat. Utóbbi megkönnyítése érdekében ne mártsuk lisztbe a húst, csupán kenjünk a kezünkre némi étolajat. Ezeket a húsgolyókat sóval, szemes borssal, vegetával és babérlevéllel ízesített vízben kell főzzük – esetleg egy fej vöröshagymát is tehetünk bele – nagyjából húsz-huszonöt percig.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ne felejtsük el, hogy a lobogó vízbe kell belehelyezni a megformázott és ízesített kis gömböket. Paradicsomos szósz Amíg a húsgolyók főnek, érdemes elkészíteni a paradicsomos szószt – javasolta a szakember. Ehhez reszeljünk le nagyjából egy fél zellert, egy petrezselyemgyökeret, illetve maximum egy kisebb sárgarépát. Pirítsuk le olívaolajon egy felaprózott vöröshagymát, majd adjuk hozzá a zöldségeket, valamint némi cukrot – egy evőkanállal bőségesen elég –, és ízesítsünk fokhagymával, sóval, borssal. A következő hozzávaló a paradicsompaszta kell legyen. Ha sűrített paradicsompasztát használunk, akkor hígíthatjuk a szószt azzal a lével, amiben a húsgolyókat főzzük. A szósz nagyjából tíz percig kell készüljön, ekkor pedig adjunk hozzá egy evőkanál lisztet és keverjük el habverővel. Ízesíthetünk ezzel egyidőben őrölt köménnyel, citromlével és felaprított friss bazsalikommal.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Hagyjuk még pár percet főni ezt, majd ha már a pudinghoz hasonló krémes állagúvá vált, akkor szűrjük le a húsgolyókat és forgassuk bele a szószba. Egy-két perc múlva el is zárhatjuk a gázt” – közölte a szakács. Köretként csőtésztát érdemes vásárolni, amit lobogó sós, étolajos vízbe helyezve nagyjából nyolc percig kell főzni. Ha megvagyunk, akkor érdemes pár percig olívaolajon is pirítani a tésztát, hogy még ínycsiklandóbb legyen.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Legvégül helyezzük a tányérra a köretet, mellé pedig négy-öt darab, paradicsomos szósszal leöntött húsgolyót. Mindezt szórjuk meg parmezán sajttal, hiszen az nem zsíros, ellenben nagyon intenzív, finom íze van.

Könnyen elkészíthető fogás az olaszok által kedvelt paradicsomszószos húsgolyó • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az étel mellé egy pohár félszáraz vagy száraz rozé bort ajánl Karácsony József.