Szorosabbra fűzi az együttműködést a hegyimentőkkel a csíkszeredai önkormányzat

A hegyimentő tevékenység elengedhetetlen része a turizmus fejlesztésének. Ezért is érzik fontosnak Csíkszereda elöljárói, hogy egy hosszú folyamat eredményeként sikerült szorosabbá fűzni az együttműködést a Csíki Salvamont Egyesülettel, és december közepén szolgáltatási szerződéssel is megpecsételni azt – számol be közleményben Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.