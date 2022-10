Szombaton szentelik fel a felújított Vártemplomot

Bár már 2020 augusztusában visszakapták a hívők a marosvásárhelyi Vártemplomot, a felújított istenházát csak most, október 22-én, szombaton szentelik fel. Az elmúlt években felújították a Vártemplom mellett a Teleki Házat, valamint a Kántortanítóképző Főiskola épületét is, mindhárom átadására, megáldására a szombati ünnepség keretén belül kerül sor.

A templom padlóburkolatát is felújították, a fapadló helyett kavicságyba helyezett kőlapokból áll most a járófelület. Továbbá a falak letisztítása, újrafestése, a stukkók letisztítása is megtörtént.