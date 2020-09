Szombaton rekord, vasárnap már csak egy koronavírus-fertőzött Háromszéken

Egyharmad lovasünnep: a minőségből nem engedtek

A Székelyföldi Lovas Ünnepet idén egynaposra zsugorította a járványveszély, de amit sikerült megrendezni, az most is hozta a szokásos minőséget. A versenyzők mellett ezúttal a legfőbb támogatókra, a szülőkre is figyeltek.