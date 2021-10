Szombaton megnyitják a gyergyószentmiklósi uszodát

Megnyílik a gyergyószentmiklósi uszoda, szombat reggel nyolctól fogadja az úszni vágyókat. Már lehetőség van az időpontfoglalásokra is, egy erre a célra kifejlesztett telefonos applikáció segítségével.

Minden készen áll a szombati nyitásra. Remélhetőleg a szigorítások nem akadályozzák majd az úszást • Fotó: Gergely Imre

Egy gyergyószentmiklósi fiatal fejlesztő, Szekeres Szabolcs felajánlása révén az In Time alkalmazás segítségével

már most lehetőség van arra, hogy bárki bejelentkezzen és időpontot foglaljon az úszásra.

Fontos ez, hiszen kisebb kapacitású létesítményről van szó, egyszerre 65 főnél többen nem tartózkodhatnak az uszodában teljes kihasználtság mellett sem. Az előzetes időpontfoglalás nagyban megkönnyíti azt, hogy ne legyen zsúfoltság, és aki úszni szeretne, az mindig számíthasson arra, hogy ezt várakozás nélkül meg is teheti. Erről Csergő Tibor polgármester és Kercsó Zoltán, a létesítményt működtető VSK vezetője tartott sajtótájékoztatót. Megtudtuk,

telefonon is lesz lehetőség időpontfoglalásra, szombat reggel nyolctól lesz elérhető a 0748–689565-ös telefonszám.

Az uszoda szombattól naponta 8 és 20 óra között fogadja az úszókat, és kétórás időszakokra lehet majd igénybe venni. Elsőrendű célja, hogy ott minden gyergyószentmiklósi és környékbeli gyermek megtanulhasson úszni, ezért idővel

bevezetik majd az iskolák számára a „úszósulit”,

amelyet megfelelő képesítéssel rendelkező oktatók fognak irányítani. Egyébként az oktatók már fogadják a tanulni vágyó gyerekeket, és nagy számban vannak jelentkezők is, persze emellett bárkit szívesen látnak. A létesítményben egész nap képzett életmentő tart szolgálatot.

Fontos tudnivalók

Egyszerre legtöbb 65 személy tartózkodhat a vízben. Belépéskor mindenki kap egy zárható öltözőszekrényt és egy számmal ellátott szilikon karkötőt, melyet távozáskor le kell adnia a szekrénykulccsal együtt. A belépőjegy 2 órára felnőtteknek 20 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lejbe kerül.

Emellett családi jegy, bérlet is váltható, és kedvezményekben részesülnek a szervezett iskolás csoportok, igazolt sportolók is. A teljes árlista a VSK Gyergyó Facebook-oldalán is megtalálható lesz.

Úszósapka, papucs és fürdőruha használata kötelező. Tizenkilenc parkolóhely áll a vendégek rendelkezésére, a parkoló a Makkos utcából közelíthető meg. A régóta várt megnyitást beárnyékolja a járványhelyzet, az uszoda használata a mindenkori aktuális járványügyi előírások betartásával lesz lehetséges.