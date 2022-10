Szolgálati lakásokat adtak át a Maros mente orvosainak

Az új ingatlan nemcsak orvoslakást, hanem logisztikai központot is tartalmaz

Az épületnek és a számára választott helyszínnek a leginkább Marosszentgyörgy polgármestere örült. Sófalvi Szabolcs meg is jegyezte,

Az ünnepélyen részt vevő Potápi Árpád, aki hosszú ideje követi és támogatja a vásárhelyi civil szervezet tevékenységét, ennek a közhasznú tevékenységét méltányolta. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, akárcsak az Erdélyi Református Egyházkerület püspök helyettese, Kolumbán Vilmos kiemelte a Studium-lakások fontosságát, különösképpen azt, hogy az erdélyi magyar közösség fennmaradását szolgálják. Az anyaországi politikus tréfásan jó egészséget, de ugyanakkor sok beteget is kívánt a szentgyörgyi lakást elfoglaló ifjú szakembereknek.

az általa vezetett község nagyon szereti az itt megtelepedő beruházókat, de talán még annál is jobban az orvosokat.

A szimpátia kölcsönös, hisz a rohamosan fejlődő Szentgyörgyön már több mint száz orvos épített vagy vásárolt lakást. Az ünnepségen részt vett Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is.

Vass Levente egészségügyi államtitkár, az alapítvány ügyvezető elnöke már most bejelentette, hogy 2023-ban is lesz szalagvágás, illetve alapkőletétel. Előbbi a Székelykeresztúrhoz közeli Medeséren, utóbbi két Maros megyei helyszínen is: Nyárádszeredában, valamint az egyik mezőségi településen.