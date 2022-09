Szobrászművészek alkotnak Kápolnásfaluban

A szobrok idővel a település közterein kapnak helyet – fejtette ki Benedek László polgármester, aki szintén lelkes szervezője a tábornak, amely amellett, hogy lehetőséget biztosít a résztvevő művészeknek szakmai tapasztalatcserére és alkotásra, egyfajta kulturális misszió is, melynek révén a modern művészetet szeretnék becsempészni a falvak esztétikájába. Noha a környező települések elöljárói egyelőre nem mutattak érdeklődést az esemény iránt, a községvezető továbbra is abban bízik, hogy az első alkalommal megszervezett székelyföldi alkotótábor hagyománnyá válik – ha lesz igény más községek részéről is a szervezésre, akkor különböző helyszíneken, amennyiben nem, akkor Kápolnásfaluban.