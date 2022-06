Munkácsy-díjas szobrászművész tart alkotótábort Kápolnásfaluban

Hirdetés

„Ennek révén mára már létrehoztunk egy nemzetközi Kárpátok Szoborutat, amelynek mentén most már körülbelül 350 kilométert lehet beutazni – különböző szoborgyűrűk vannak Beregszász, Nagyszőlős és Munkács körül, valamint elszórva is vannak alkotások Kárpátalja-szerte –, és reményeink szerint beterítjük majd a teljes régiót szobrokkal. Ez egy kulturális misszió, melynek révén a modern művészetet szeretnék becsempészni a falvak esztétikájába” – magyarázta a szobrászművész.

Mint mesélte, 2020 körül túlléptek az országhatáron is a szoborúttal Magyarország felé, ahol szintén szerveztek három szobrásztábort. „Az akkor odaajándékozott szobrok összekötik a Kárpátaljai Szoborutunkat egy Nyíregyháza felől a magyar határ felé elinduló szoborúttal. Ha megnyílnak újra az európai határok Ukrajna előtt is, akkor egy összefüggő kulturális élménye lesz a hozzánk látogató turistáknak. Ez az erdélyi, székelyföldi kapcsolódás most már összefércelné Románia felől is a mi nemzetközi szoborutunkat” – tette hozzá.

Mint beszélgetésünk során kiderült, a Munkácsy-díjas szobrász és Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere egy budapesti találkozás alkalmával véletlenszerűen ismerkedtek meg, ekkor született meg az ötlet, hogy az udvarhelyszéki falu is szolgálhatna Matl Péter szobrásztáborának helyszínéül.