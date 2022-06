Szoboravatással kezdődnek a városnapok Marosvásárhelyen

Hirdetés

A főtéri parkban kézművesvásár lesz csütörtöktől vasárnapig. Csütörtökön 16 órától a Tükörteremben adják át a díszpolgári címeket, a hivatalos megnyitóünnepség 18 órakor lesz a várban, ahol a szórakozást Koszika és a Tiberius Quartet, valamint Tóth Gabi biztosítja (utóbbi koncertje 21 óra 30 perctől kezdődik).

Míg korábban a Ligetben voltak a nagykoncertek és a lacikonyhák, idén ezt a helyszínt kizárólag a gyermekeknek tartják fent. Lesz itt olvasósarok és könyvkiállítás, motorsport-bemutató, különböző alkotóműhelyek és kis vetélkedők.

Rendhagyó helyszínek

A Kultúrpalota melletti Enescu utcában akusztikus koncertek lesznek, pénteken este például Vizi Imrét hallgathatják meg az érdeklődők, szombaton alkotóműhelyek lesznek, vasárnap pedig a városi kutyamenhely lakóival lehet megismerkedni és örökbefogadási lehetőség is lesz. A Bolyai utcában utcazenészeket lehet meghallgatni, helyi alkotókkal találkozni, beszélgetni.

A városnapok részeként a várban levő színpadon a kora délutáni órákban helyi együttesek, tehetségek is fellépnek pénteken például 16 órától a Bronx. Este a Piramis és a Direcția 5 koncerteznek, szombaton délutántól népzenei és folk koncerteket lehet itt meghallgatni. A Győzelem téri nagy színpadon szombaton 20 óra 30 perctől Péterfy Bori and the Love Band koncertezik, vasárnap itt a programot 17 órakor a Titán koncertje nyitja, majd este az Iris, a Honeybeast is színpadra lép.

Forgalomkorlátozásra lehet számítani

A városnapok miatt június 23-án csütörtökön 17 órától június 27-án, hétfőn reggel 6 óráig tilos a behajtás a George Enescu utcába.