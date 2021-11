Szóbeliznek a leendő iskolaigazgatók

A héten elkezdődött az iskolaigazgatók versenyvizsgájának egy újabb szakasza: november 15-e és december 8-a között egy-egy öttagú bizottság szóbeli interjún méri fel a jelentkezők iskolamenedzsmenti készségeit. Iskolafejlesztési tervet kell bemutatni, a számítógépes ismereteiket is felmérik, és a problémamegoldó készségeiket is be kell mutatniuk egy gyakorlatias feladat során.

Bizonyítaniuk kell, hogy képesek a vezetői teendők ellátására a leendő iskolaigazgatók. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Országos szinten több mint ötven megyei versenyközpontban és hat bukaresti központban zajlik a megmérettetés, és

6098 jogi személyiséggel rendelkező iskola van, amelyekre országos szinten 8652 állást hirdettek meg, 6231 igazgatói és 2421 igazgatóhelyettesi állást.

A pályázók annyi iskolára jelentkezhettek az interjún, ahány iskolára csak akartak, így előfordulnak olyan helyzetek is, amikor egy pályázó több álláshelyre jelentkezett, így most az összes állásra külön interjú keretében vizsgázik. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium igazgatói és igazgató-helyettesi posztjára is Hajdú Zoltán jelentkezett, aki az elmúlt öt évben a gimnázium igazgató-helyettesi tisztségét töltötte be. Ez azt jelenti, hogy neki is kétszer kell vizsgáznia a bizottság előtt jövő kedden.

Egy óra áll rendelkezésükre

Megkeresésünkre a Bolyai iskola vezetői állásaira pályázó történelemtanár elmagyarázta, miből fog állni a vizsga, amire előre kellett készülnie, hiszen meg van határozva, hogy kell egy öt oldalas iskolafejlesztési stratégiai tervet készíteni, amit be kell mutatni a bizottságnak. A digitális kompetenciát is felmérik: lesz szövegszerkesztés, Excel programban kell dolgozni, nyomtatni, online térben mozogni, e-mailt küldeni stb., illetve

van egy iskolai helyzetmegoldási feladat is, erre 47 lehetőséget közölt ki a minisztérium, és ezekből egy helyzetet kap a jövendőbeli igazgató, akinek el kell magyaráznia a bizottságnak, hogy hogyan oldaná azt meg

– részletezte a vizsga menetét Hajdú Zoltán. Összesen egy órába kell beleférnie egy versenyvizsgázónak, és

hivatalosan minden délután közli a tanfelügyelőség az eredményeket.

Első nap csak négyen vizsgáztak Maros megyében, de a következő napokban többen vizsgáznak majd, hiszen Maros megyében összesen a 166 igazgatói- és 110 aligazgatói tisztség elfoglalására 250 személy jelentkezett, ezek közül nyolcnak utasították vissza a jelentkezését.

Hargita megyei viszonylatban összesen 131 igazgatói- és 61 aligazgatói tisztség elfoglalására írtak ki versenyvizsgát és 134 jelentkező közül ötnek nem fogadták el a dossziéját.

Az üresen maradó állásokra januárban nevez ki a tanfelügyelőség majd valakit. A sikeres pályázók még karácsony előtt, december 20-22. között megkapják a kinevezési határozatokat 2022. január 10-ei hatállyal.