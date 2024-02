Szintet lépnek a borszékiek, ez azonban nem mindenkinek fog tetszeni

Borszék önkormányzata 24 helyi turisztikai vállalkozással közösen hozott létre egy szervezetet, aminek célja a fürdőváros kínálatainak népszerűsítése, az idegenforgalom felpörgetése. Igyekeznek visszaszorítani a „feketén” működő szállásadást is.

Az elöljáró kifejtette, hogy egy ilyen szervezet léte elvárás a különféle fejlesztési pályázatokon való részvételek esetében is.

Amint Mik József polgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva elmondta, az elmúlt évben ez nagyon hiányzott, de a TDM most lehetővé teszi, hogy az országban, de a határokon kívül is (elsősorban Magyarországon és a Moldovai Köztársaságban) minél több helyen jelen legyenek a reklámjaik, ezáltal felkeltve a figyelmet Borszék iránt.

Az új szervezet gazdasági társaságként működve rendezvényeket is szervezhet, új szolgáltatásokat is beindíthat, amelyek szintén a vendégek számának növelését célozzák, de pályázhat is újabb fejlesztésekre, programokra.

Visszaszorítanák a feketézéseket is

A fürdőváros polgármestere rámutatott még, hogy mostantól az eddigieknél szigorúbban követik majd a vendéglátást.