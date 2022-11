Szinte nincs olyan iskola Hargita megyében, amelyben ne lenne jelen a bántalmazás

Késelés egy iskolai gólyabál után, többnapos kezelésre szoruló diák, akit tanára vert meg, bokszerrel megsebesített tanár – több iskolai bántalmazástól volt hangos a sajtó az elmúlt hetekben. Mindezek miatt már az oktatási minisztérium is aggódik, és kampányt indít az iskolai erőszak visszaszorítása érdekében. A megkérdezett szakember szerint is nőtt a bántalmazásos esetek száma az utóbbi egy-két évben: szinte nincs olyan iskola, ahol ne történt volna valami.

Szász Cs. Emese 2022. november 21., 21:562022. november 21., 21:56

A legutóbbi eset Temesváron történt, és büntetőeljárást eredményezett: egy 16 éves fiú légfegyverrel lőtt rá 15 éves iskolatársára a nagyszünetben. November elején a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretében működő római katolikus iskola gólyabálja utáni bulin történt késelés, de szintén ebben a hónapban egy 14 éves diák késelt meg egy 13 éves fiút Galați megyében. A diák-diák bántalmazások mellett tanári erőszak is történik, valamint az is előfordul, hogy a tanár lesz áldozat: nagy port kavart a torjai diákverő tanár esete, aki több tanulót is bántalmazott, egyikük többnapos kórházi kezelésre szorult, szeptemberben pedig Mezőbándon egy 15 éves diák bokszerrel sebesítette meg az egyik tanárt. Nem vagy egyedül! Az országos sajtót is bejárt esetek miatt is indított kampányt az iskolai erőszak visszaszorítása érdekében az oktatási minisztérium. A Nem vagy egyedül! szlogennel meghirdetett kampánynak már van egy népszerűsítő videója a minisztérium oldalán, de emellett

számos lépést tervez a szaktárca: biztonságosabbá szeretnék tenni a tanintézetek környezetét, megakadályoznák, hogy a diákok öngyújtót, bicskát, kést, sörétes fegyvert vagy gázspray-t tartsanak maguknál, ezért az iskolába érkezéskor átkutatnák a tanulókat, emellett az iskolai tanácsadásra is hangsúlyosabban odafigyelnének.

A szaktárca közleménye szerint a „#Nemvagytokegyedül. Együtt megállítjuk az iskolai erőszakot” elnevezésű akcióval azt üzenik a verbális, fizikai vagy pszichikai erőszakot elszenvedett diákoknak, hogy a minisztérium mellettük áll, és védelmezi a jogaikat. „Az üzenetet el szeretnénk juttatni az erőszakos viselkedésű diákokhoz, akiknek azonnali tanácsadásra és megfelelő felügyeletre van szükségük azért, hogy tanuljanak a hibáikból, és ne ismételjék meg azokat. Ez az üzenet a tanároknak, az iskolai tanácsadóknak és az igazgatóknak szól, akiknek az a feladatuk, hogy tájékoztassák a diákokat a jogaikról és kötelességeikről, a helytelen viselkedés következményeiről, és teremtsenek biztonságot az iskolákban, ahol az erőszak tűrhetetlen.

Kérjük az iskolákat, a civil szervezeteket, a diák- és szülői szövetségeket, hogy vállalják fel és tegyék közzé ezt a mottót, támogassák az iskolai erőszak elleni küzdelmet

– olvasható a közleményben. A témában a minisztérium távértekezletet is tartott pénteken a tanfelügyelőségek képviselőivel. A megbeszélésen az iskolai erőszak megelőzését elősegítő jogszabályok javítása, a tanulók és a tanárok biztonságának növelésére irányuló országos cselekvési terv célkitűzéseinek végrehajtására vonatkozó javaslatok megvitatása, valamint a bevált gyakorlatok iskolai/megyei szintű népszerűsítésének lehetőségei kerültek terítékre. Hirdetés Megsokszorozódott az esetszám Bár Hargita megyében az utóbbi hetekben nem volt sajtóvisszhangot is kapó, kirívó eset, Szabó Irén Ottilia, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ vezetője azt mondja, ők is azt tapasztalják, hogy az utóbbi egy-két évben nagyon megsokszorozódtak az agresszív esetek az iskolákban.

A bullying minden formája jelen van, a rágalmazástól a kiközösítésig, a szóbeli erőszaktól a fizikai bántalmazásig, a cyber bullying mind jelen van. Azt kell mondanom, hogy szinte nincs olyan iskola, ahol ne történt volna valamiféle agresszió, bántalmazás. Ami ugyanis kiderül, az tényleg csak a felszín, a sajtóhoz pedig a nagyon durva esetek érnek el.

Együttműködünk a rendőrség iskolák biztonságáért felelős osztályával, ahonnan átiratban küldik a súlyosabb eseteket, amelyeknél már nekik is be kellett avatkozniuk. Szeptember óta már volt két ilyen, de tavaly is volt 15–16 eset, amikor a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia” – magyarázza a Székelyhonnak Szabó Irén Ottilia. A nevelési központ igazgatója rámutat, létre is jött egy közös akcióterv, melynek mentén a tanácsadói hálózat együtt dolgozik a gyermekvédelemmel, a drogmegelőző központtal, a tanfelügyelőséggel és a rendőrséggel is. Nagyon sok akciót terveztek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az iskolákban megismerjék az agresszió különböző formáit, felismerjék őket, és a megelőzésben segítsenek. „Ha már megtörténik az eset, akkor az iskolai tanácsadó kollégák nyilván szóba állnak az érintettekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, osztályfőnökkel, tanítóval, vagyis elindul egy komplex tanácsadási folyamat, viszont nagyon sokat kell dolgozni a megelőzés területén is.

Aminek én nagyon örvendek, hogy sok kollégám részt vett egy olyan képzésen, amelyen resztoratív technikákat tanultak, és alkalmazzák is. A resztoratív szemlélet lényege, hogy a konfliktust mint közösségi problémát kezeli, és a helyzet megoldásába minden érintett személyt bevon, különös hangsúlyt helyezve a felelősségvállalásra és a jóvátételre

– mutat rá az igazgatónő. Nagyon sok iskolai tanácsadó csoportokat is indított a tanintézményekben a diákoknak, valamint az igénylő pedagógusoknak, osztályfőnöki órákon tartanak foglalkozásokat, de szülőkkel is találkoznak.

Nagyon intenzív munka folyik ezen a téren, és mégis azt tapasztaljuk, hogy egyre több és több eset van, tehát nem lehet eleget beszélni róla

– vélekedik Szabó Irén Ottilia. Nincs elég iskolai tanácsadó Ráadásul országos szinten probléma, hogy kevés az iskolai tanácsadó. Sorin Cîmpeanu volt oktatási miniszter augusztusban arról beszélt, hogy

olyan helyzetek is vannak, amikor egy iskolai tanácsadóhoz 2400 diák tartozik, vagyis fizikai lehetetlenség, hogy mindannyiukkal érdemben foglalkozzon.

A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központnál hatvannégyen dolgoznak. A törvény szerint egy tanácsadóhoz legtöbb 500 iskolásnak vagy 300 óvodásnak kellene tartoznia. Hogy ez megvalósuljon, szükség volna még legalább 34 tanácsadóra – magyarázza a központ vezetője. Rámutatott, az ideálisnál sokkal több gyerekkel kell foglalkozniuk a kollégáknak, legtöbben több intézményhez járnak, sőt olyan tanácsadó is van, akinek mindennap más helységbe kell járnia, nem is csak más intézménybe. Ilyen körülmények között pedig jóval nehezebb érdemi munkát végezni. A miértekről Kérdésünkre a szakember elmondta, a terjedő iskolai agresszió okai összetettek, de sok minden fakad a társadalmi helyzetből, abból, hogy folyamatos a frusztráció a szűkebb családi körben is.

Azt tapasztalják, azok a helyzetek, amelyekben tényleg nagyon súlyos bántalmazások történnek, mindig visszavezethetők a családi történetekre, az előzőleg megélt élettörténetekre.

„Nagyon ritka az az eset, hogy tényleg odafigyelnek egy gyerekre, nemcsak a teljesítményt várják el tőle, hanem el is beszélgetnek vele, támogatják, és az mégis bekerüljön egy zaklatásos történetbe. Van ilyen, de ritka. Az az általános, hogy mindenki siet, folyamatos az idegesség, felgyűl a stressz, és a diák az iskolában vezeti le.

Természetesen meghatározó szerepe van a médiának is, és az, hogy folyamatosan laptopok előtt, telefonokkal ülnek a gyerekek, nem tesz jót, olyan tartalmat is meg tudnak nézni már nagyon zsenge kortól, amit nem volna szabad, amit életkorukból kifolyólag nem érthetnek, nem tudják feldolgozni

– hangsúlyozza a nevelési központ vezetője. Hozzátette, a pénteki minisztériumi távértekezleten is elhangzott, hogy biztonságosabbá kell tenni a tanintézményeket, és jó példákról is szó volt. Szabó Irén Ottilia az erre irányuló kampányok hasznát is látja, de úgy gondolja, hogy a legcélravezetőbb, ha folyamatosan tevékenységeket szerveznek a témában, és ha a szülő, a diák és a tanár együttműködik a közös célok mentén. Fokozni kell az erőfeszítéseket Maros megyében is A Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes, Antal Levente Mihály elmondta, Maros megyében is terveznek konkrét lépéseket, hogy csökkenteni tudják azt az iskolai erőszakhullámot, ami országos szinten is tapasztalható, de a megyében is. „A tanfelügyelőség, az iskolák vezetői eddig sem voltak tétlenek, de látjuk, hogy cselekedni kell, fokozni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy csökkenjen a jelenség gyakorisága” – mondta a Székelyhonnak a főtanfelügyelő-helyettes. Hozzátette, a tájékoztatás, a tudatosítás nagyon fontos, de a megelőzésre is összpontosítani kell akkor, amikor az iskolai erőszak elleni küzdelemről beszélünk. Mint közölte,

a minisztériumi távértekezletén elhangzott, hogy a diákoknak nem szabad öngyújtóval vagy bármilyen fehér fegyvernek minősülő tárggyal érkezniük. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez eddig is tilos volt, az iskolák rendszabályzatában benne szokott lenni, de még azokban az iskolákban sem ellenőrzik a diákok holmiját, ahol lenne kapus, nagyon sok tanintézményben pedig még kapus sincs.