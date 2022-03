Szinte minden remény elszállt, hogy valaha is bicikliút létesüljön a kisvasút nyomvonalán

Továbbra is borzolja a kedélyeket az évharmadokra való visszatérés javaslata

Az iskolai évharmadokra való lehetséges visszatérés továbbra is borzolja a kedélyeket a szülők, a diákok, de a tanügyben dolgozók között is. Egy petíciót is nyújtanak be a szülők be az államfőhöz, kérve a tanév féléves felosztásának megőrzését.