Színházi olimpia után Gyulára és az Egyfesztre készül a Figura

Változatos programmal várja idén is az Egyfeszt fesztivál színház- és könyvudvara a közönséget, de még az egy hét múlva kezdődő fesztivál előtt Gyulán is fellép a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. Nemrégiben pedig a szombathelyi színházzal egyeztettek együttműködési lehetőségekről.

Amint azt Albu István színházigazgató ismertette, a társulat nemrégiben két előadással is részt vett a Színházi olimpián. A Káosz című produkciójukkal Budapesten, a Gózon Gyula Kamaraszínházban léptek fel, majd a Boldogtalanok című drámával Szombathelyen a Weöres Sándor Színház vendégei voltak.

Nyáron, két évad között általában csendesebb a színházi élet, ez azonban nem mondható el a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházról. Magyarországi fellépések mellett ők az Egyfeszt színház- és könyvudvarának is a felelősei.

A szombathelyi és gyergyói társulat között számos téren körvonalazódik együttműködés, aminek az is alapot ad, hogy Szabó Tibor, a Figura korábbi igazgatója most a Vas vármegyei megyeszékhely színházát vezeti.

Jövő héten Gyulán mutatják be a Portugál című kocsmaszínházi előadásukat a gyergyói színészek, közben pedig készülnek az augusztus 3-án kezdődő Egyfesztre.

Ahogy az eddigi két alkalommal, most is igyekeznek minél jobban társítani a színházat és irodalmat. Jó példa erre a K. Gedeon tündöklése és bukása című előadás, amely Barabási Albert-László világhírű hálózatkutató A képlet című könyve alapján készült. A fesztiválon jelen lesz a szerző is, akivel egy pódiumbeszélgetés során lehet találkozni. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Lázadni veletek akartam című előadásával lesz jelen az Egyfeszten.