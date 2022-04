Szili Katalin: „a magyarságnak a béke, a biztonság és az elért eredmények megőrzése a fontos”

Nemzetpolitika és magyarságtudat a Kárpát-hazában címmel tartott előadást Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Magyar Országgyűlés korábbi elnöke Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs Akadémia pénteki közéleti fórumán. A politikus Magyarország és az Európai Unió viszonyáról, a kisebbségi jogérvényesítő törekvésekről is beszélt.

A másik fontos kijelentés, amit elmondhatunk magunkról, hogy minden magyar számít – ez különösen fontos most Romániában is, amikor népszámlálás zajlik

A harmadik pillér az a törekvés, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon élni, boldogulni, ehhez pedig a magyar kormány minden tőle telhető segítséget igyekezett meg is adni.

Szili Katalin továbbá kitért az EU kisebbségpolitikájára is. Elmondta, hogy az európai közösség az őshonos nemzeti kisebbségek kérdését sajnálatos módon egyáltalán nem tárgyalja,

Ezeket a kisebbségeket az adott országok hatáskörébe utalja, jogi helyzetüket nem ellenőrzi. A miniszterelnöki biztos felidézte, hogy 2021-ben Magyarország az Európa Tanács soros elnöke volt, ekkor többek közt kérték, hogy az EU ismerje el, a nemzeti kisebbségek igenis államalkotó tényezők, továbbá sorsuk nem csupán belügy, hanem európai ügy. Biztosítani kell az egyéni jogokon túl a kollektív jogokat is, amelyek jelenleg teljes mértékben hiányoznak az Unióban.

– vázolta az ellentmondást a politikus, aki arra is kitért, milyen nehéz Nyugat-Európában megértetni azt, hogy

Megtartani az értékeket

„Számunkra a legfontosabb a béke, a biztonság, a gazdasági prosperitás, most, amikor a trianoni békediktátum óta eltelt száz év után elmondhatjuk, hogy egységes nemzet vagyunk” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott. Ennek a megőrzése a legfontosabb most, amikor a pandémia után egy háború is veszélyezteti a szabadságot, a biztonságot. Szili Katalin reményét fejezte ki, hogy