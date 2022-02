Szijjártó: folytatódik a határon túliak támogatása, ha újra bizalmat szavaznak a kormánynak

Továbbra is folytatódni fog a határon túli magyar közösségek támogatása Erdélyben és Székelyföldön, amennyiben az emberek újra bizalmat szavaznak a kormánynak az április 3-i választáson – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Sepsiszentgyörgyön.

• Fotó: Szíjjártó Péter/Facebook

A magyar kormány támogatásával épülő sok száz erdélyi létesítmény a magyar közösség, az identitás megőrzését szolgálja – szögezte le Szijjártó Péter. Emlékeztetett, hogy 2010 előtt az akkori magyar kormány ellenséges és lekicsinylő hozzáállást tanúsított a határon túli magyarok iránt, azután következett be a fordulópont a nemzetpolitikában, amelynek fókuszába a határon túli közösségek megerősítése és támogatása került.

A folyamatos párbeszéd fontosságát emelte ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is, hangsúlyozva, hogy a Kárpát-medencében nemcsak a magyarok, hanem az itt élő népek érdekei is közösek, és most olyan időket élünk, hogy ez még inkább felerősödött.

Antal Árpád Orbán Viktor magyar miniszterelnököt idézte: a következő évek egyik legnagyobb feladata lesz, hogy a magyarországi vállalkozások annyi profitot termeljenek és vigyenek haza külföldről, mint amennyit Magyarországról kivisznek a külföldi cégek. Erről egyeztettek Szijjártó Péterrel is, akit arra kért, hogy az elmúlt években elindított folyamatot felerősítve tegyenek meg mindent, hogy

minél több magyarországi vállalkozás jöjjön Erdélybe, Székelyföldre, Sepsiszentgyörgyre.

Újságírói kérdésre Magyarország külügyminisztere hangsúlyozta, ha a közösségeket gazdaságilag megerősítik, nagymértékben elősegíti a hosszú távú megmaradásukat. Ezért támogatják sok tízmilliárd forinttal a határon túli magyar közösségeket, és a magyar vállalatok határon túli beruházásait.

Gördülékenyebb magyar–román kapcsolatok

Az elmúlt években sokat javult, de még nem vagyunk ott, ahol szeretnénk – szögezte le a magyar–román kétoldalú kapcsolatokra vonatkozó kérdésre Szijjártó Péter. Kifejtette, amióta az RMDSZ a bukaresti kormánykoalíció tagja, a kétoldalú kapcsolatok fontos kérdésekben gördülékenyebbé váltak. Az európai jövőt meghatározó stratégiai kérdésekben egy oldalra tudott helyezkedni a két ország, az emberek mindennapi élete szempontjából is fontos sikertörténeteket tudtak építeni, sorolta a külügyminiszter. Példaként említette a gazdasági együttműködést, hangsúlyozva, hogy

Románia a magyar gazdaság egyik legfontosabb exportpiaca, a magyar tőke egyik legfontosabb beruházási célpontja.

„Az itt létrejövő magyar beruházások munkahelyeket teremtenek, adóbevételt generálnak, hozzájárulnak a román gazdaság növekedéséhez, ami az itt élő magyar nemzetközösségnek is jó” – szögezte le a miniszter. Hozzátette, kiemelt fontosságúnak tartja a határkeresztező infrastruktúra további fejlesztését, és reméli, hogy a következő időszakban a két ország energiaellátásának biztonsága tekintetében is tudnak kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötni.

A magyar–román közös kormányülésre vonatkozó kérdésünkre Kelemen Hunor leszögezte, szakpolitikai oldalon gyakoriak az egyeztetések,

a közös kormányülésre akkor kell sort keríteni, amikor az nemcsak egy szimbolikus gesztus, hanem olyan konkrét egyezségek születhetnek, amelyek a magyarok és a románok számára is pragmatikus, mérhető eredményeket hozhatnak

a gazdaság, az oktatás, a kultúra vagy a szociális tevékenységek terén. „A közös kormányülést nem szabad üres gesztussá lefokozni. Jó úton vagyunk, hogy erre belátható időn belül sor kerüljön, most mindenki a magyarországi választásokra koncentrál” – szögezte le Kelemen Hunor.