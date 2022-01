Szigorú szabályok szerint működnek az éjjeli menedékhelyek, de senkit nem hagynak az utcán

• Fotó: Haáz Vince

Meleg van a szálláson, ahol napközben is lehet maradni – magyarázta Jeszenszky Teréz.

idén bővítik a befogadóképességet, illetve tervezik a nappali melegedőt is létrehozni.

A székelyudvarhelyi önkormányzat megbízásából a Híd az égen egyesület működteti a 11 férőhelyes hajléktalanszállót, ahol jelenleg teltház van és ahová vér- és tüdővizsgálat eredménnyel, valamint negatív Covid-teszttel léphetnek be a rászorulók – tudtuk meg Farkas Réka illetékestől, aki azt is elmondta, ha sikerül a terv, akkor

aki gyengélkedik, vagy valamilyen testi fogyatékkal él, az napközben is maradhat a szálláson.

A marosvásárhelyi hajléktalanszállón a hivatalos program szerint este 6 és reggel 6 között lehet tartózkodni, ám a nagy hidegre való tekintettel, az emberek már délután 3 után bejelentkezhetnek – válaszolta érdeklődésünkre Andreia Moraru, a polgármesteri hivatal szociális osztályának igazgatója, aki a Székelyhonnak azt is elmondta:

Aki alkoholt fogyasztott napközben, nem mehet be a hálószobába

Természetesen valamennyi éjszakai menedékhely, hajléktalanszállás szigorú szabályok szerint működik, amelyeket be kell tartaniuk azoknak, akik ott találnak hajlékra a téli hidegben. Az egyik legfontosabb, hogy

alkoholt nem szabad bevinni, illetve alkohol befolyása alatt bemenni.

A rendre, az egymás kölcsönös tiszteletére vonatkozó szabályokat is be kell tartani, például Marosvásárhelyen a hálószobákba nem vihetők be a csomagok, táskák. Akinek csomagja van, annak külön saját szekrényt biztosítanak a földszinten. Székely István, a hajléktalanszálló vezetője érdeklődésünkre elmondta:

tudja, hogy mindenkinek az az értéke, amije van, de nem engedhetik, hogy megtöltsék a szobákat különféle cókmókokkal, ezért ha valakinek szükséges, két szekrényt is biztosítanak számára, hogy ott kulcsra zárva őrizhesse a dolgait.

Az alkohol bevitele tilos, ahogy a dohányzás sem engedélyezett, illetve a maszk viselete kötelező. Akinek nincs maszkja, az ingyen kap, csak kérnie kell. Ha valaki úgy megy be este, hogy napközben ivott és az látszik rajta, nem utasítják el, hiszen senkit sem akarnak az utcán hagyni, az viszont a földszinti közösségi helyiségben tölti az éjszakát.

Az alkohol befolyásolása alatt az ember nem tartja be a társadalmi normákat, esetleg összeférhetetlenül viselkedik, ezért nem mehet fel a szobájába, lent kell megvárnia a reggelt

– magyarázta Székely István.