Szigorítják a taxisokra vonatkozó szabályozást Sepsiszentgyörgyön

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A különben is részletes szabályzatot még kiegészítenék azzal, hogy a taxisok kötelesek betartani a társadalmi együttélés szabályait, bár a dokumentumban már most is benne van, hogy a sofőr köteles „civilizáltan viselkedni az ügyfeleivel”. A diszpécserszolgálatra vonatkozó előírásokat azzal egészítik ki, hogy az alkalmazottak számára kötelező illemhelyet létrehozni, ellenkező esetben a fuvarozó cég 1000 és 2500 lej közötti pénzbírsággal sújtható.

Kiderült,

a lakossági panaszok egy része arra vonatkozott, hogy az ügyfélre várakozó taxisok a megállóhelyeken és azok közelében végzik el a szükségleteiket, ez pedig zavarja a városlakókat.

A jelenleg érvényben levő szabályzat sok részletre kitér, többek között azt is előírja, hogy a taxis köteles a lehető legrövidebb útvonalat választani, nem cigarettázhat és nem hallgathat zenét a gépkocsiban, csak az ügyfél beleegyezésével. Továbbá nem szabad erősen ittas vagy kötekedő utast felvenni, vagy hogy köteles értesíteni a hatóságokat, hogy ha súlyos közúti baleset részese vagy szemtanúja. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön 17 helyszínen 84 parkolóhely van elkülönítve a taxiknak.