Szezonzárást tartottak a motorosok Hargitafürdőn

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan idén is egyházi áldással indult és zárult a motorkerékpáros szezon Hargita megyében. A vasárnapi, utolsó guruláson nemcsak a térségből, hanem más megyékből is érkeztek, méltóképp búcsút venni a sikeres kétkerekezéstől idénre.

• Fotó: Korpos Attila

A hideg időjárási körülmények ellenére több mint száz motorkerékpár és még annál is több motoros gyűlt össze vasárnap délelőtt Hargitafürdőn. A motorosok évadzáró szentmiséjét az üdülőtelep Szent István templomában tartották, amelyet Bátor Botond – sokak által csak a motorkerékpálos atyaként ismert, a magyar alapítású Pálos Szerzetesrend tagja – mutatott be.

Az istentiszteletet követően a kétkerekű járművek nem a korábbi helyszínen, a Tolvajos-tetőn, hanem az Úz Bence Menedékház előtti parkolóban sorakoztak fel, a motorok hangja pedig számtalan helybélit is a környékre csalt. A szezon zárásaként László Rezső csíkcsicsói plébános az evangéliumból kiragadott részletekkel példázódott.

Nem mindegy, hogy hogy közlekedünk az úton. Az autósoknak is példát mutatunk azzal, hogy nem ledudáljuk egymást, hanem jelzünk, integetünk egymásnak. A következő generációnak is ezt kell látnia. Hányszor kellett az év során előzékenyek, alázatosak legyünk a forgalomban? Figyeljünk egymásra továbbra is! Az élet drága

– fogalmazott a plébános, aki kiemelte és megköszönte a motoros közösségek összefogó erejét is egy-egy jószándékú cél, adományozás elérésének érdekében.