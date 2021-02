Szerződést bontottak Marosvásárhelyen a köztisztasági szolgáltatóval

• Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen az elmúlt három hónapban ritka volt az a hét, amikor a helyi választott képviselőket nem hívták össze. Múlt pénteken 22 órakor jelent meg a városháza honlapján a hétfői rendkívüli tanácsülés összehívója, amely 12 órára szólt. Hétfőn délben azonban kiderült, hogy az egyetlen napirendi pont még nincs kész, ezért a gyűlést 15 órára halasztották.

Az egyetlen napirendi pont arról szólt, hogy ki kell írni egy versenytárgyalást, amelyen kiválasztják azt a céget, amely Marosvásárhelyen köztisztasági szolgáltatásokat végez. A tervezet tartalmazta a feladatfüzetet, a maximális díjszabásokat, és ami nagyon fontos: részletesen kitért arra is, hogy

az új szolgáltató köteles lesz szelektíven is gyűjteni a hulladékot.

A 15 órakor is kis késéssel megkezdődött ülésen a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosa, Pápai László azt sérelmezte, hogy a rendkívüli tanácsülést az utolsó percben hívták össze, a napirendre került tervezetet utolsó percig módosították, a kétszáz oldalas anyagot senki nem tudta elolvasni. Hiányolta, hogy egy ilyen fontos kérdésben, mint a köztisztasági szolgáltató kiválasztása, nem tartottak bizottsági üléseket, ahol nyugodtan át lehetett volna beszélni, hogy mit is várnak el a következő szolgáltatótól. Claudiu Maior, a Pro Románia párt tanácsosa egyetértett Pápaival és javasolta, hogy a tervezetet halasszák el, amíg mindenki át tudja rágni magát rajta és a szakbizottságokban is egyeztetni tudnak. A tanácsosok egyöntetűen elfogadták ezt, elhalasztva a tervezetet.

Ezzel azonban az ülés nem ért véget, hiszen, mint kiderült, volt egy újabb, sürgősségi napirendi pont, amit az utolsó percben tettek a tanácsosok elé. Ez arról szól, hogy bontsák fel a szerződést a jelenlegi szemétszolgáltatóval, a Sylevy Salubriserv vállalattal. Ennek a tervezetnek az esetében is elhangzott a halasztási javaslat.

Az ülésen megjelent Soós Zoltán polgármester, aki arra kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el a szerződés felbontását.

Indoklásában kitért arra, hogy a tavaly júniusban kötött, a köztisztasági szolgáltatásokra vonatkozó szerződésben szereplő, egész éves keretösszegek nagy része elfogyott. A városvezető azt is elmondta, hogy bár a Sylevy azt kérte, hogy közös megegyezés alapján bontsák fel a szerződést, ez nem előnyös a városnak, amely nem ismeri el minden számla jogosságát, amit korábban már benyújtott a cég.