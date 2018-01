Szentegyházán 2018-ban is küzdenek az erdőért

A szervezet decemberi közgyűlésén • Fotó: Tamás Attila

Az erdős területek birtoklevél szerinti újramérésén, valamint ezek térképen való ábrázolásán dolgoznak jelenleg az SZKE munkatársai – tudtuk meg Lőrincz Csabától, az egyesület alelnökétől. A cél az, hogy tisztán látható legyen, mely területeket adminisztrálja a szervezet, hiszen csak ezt követően tudnak érdemeleges tárgyalásokat folytatni az erdészetekkel az erdő őrzéséért. „Muszáj mindent a törvény szerint csinálni, máskülönben támadhatók leszünk” – szögezte le. Hozzátette, nem egyszerű feladatról van szó, hiszen

nagyjából négyezer birtoklevél esetében kell elvégezni a munkát.

A közbirtokossági egyesület vezetősége arra törekszik, hogy a készülő térkép szerint legalább kétszáz hektárnyi összefüggő terület jöjjön ki, amelyet ők adminisztrálnak, mivel erre már lehetne őrzési szerződést kötni, és elkezdődhetne az erdőgazdálkodás. Lőrincz hangsúlyozta, egyesületük a közös gazdálkodás elvére épül, vagyis azok a tagok is hasznát látják, akiknek területük nem fog ebbe beletartozni. Természetesen a későbbiekben folyamatosan bővítik a térképet. Egyébként azt remélik, hogy ha nem merülnek fel újabb gondok, akkor már tavasszal szerződést köthetnek az erdő őrzése érdekében.

„Szerencsére van egy öt éve megkötött, most is érvényben lévő üzemterv az erdőre. A probléma csak az, hogy ennek elkészítését nem fizették ki a korábbi megrendelők. Azt tervezzük, hogy a hozzánk tartozó parcellák esetében kifizetjük az elmaradást, hogy a későbbiekben gazdálkodhassunk” – magyarázta az alelnök.

A munkában a Csíkszépvízi Magánerdészet is partnere az SZKE-nek, amely a területek tisztázása után elvállalná az erdő őrzését. Lőrincz szerint nagyon jó a viszonyuk az említett erdészettel, melynek tagjai segítik és bátorítják is őket. Lőrincz Csaba arra is kitért, hogy bár az erdő őrzésének megoldása a prioritás, azért

a legelőkkel is foglalkozniuk kell. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a területek beerdősödnek, így a későbbiekben a törvény szerint átkerülnek az erdőalapba.

Ez nagy gondot jelentene, hiszen a környéken rengetegen élnek állattartásból, és fontos számukra, hogy legeltetni tudják jószágaikat.