Szentegyháza is bekerül a három hét múlva rajtoló Filmtettfeszt helyszínei közé

Mint írják fesztivál központja továbbra is Kolozsváron lesz, de egy új helyszín is van: Szentegyháza. A filmeket román felirattal, a legtöbb helyszínen idén is ingyenesen vetítik. Lesz a filmek között olyan, amelynek témája és alkotócsapata erdélyi, és lesz egy rövidfilmes blokk – a Filmgalopp versenyén kívül –, amely csupa erdélyi rendező munkája.

A 24. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle nyitófilmje nagyjából egyidős a Filmtettel: a Moszkva tér 2000-ben forgott, bemutatója 2001-ben volt, restaurálása a közelmúltban zajlott.