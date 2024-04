Szent György Napok: a zsongásról, kikapcsolódásról. koncertekről szól ez a hétvége

a néptáncé, népdaloké, népi gyermekjátékoké, színjátszásé lesz a főszerep, de lesz zumba, modern tánc, aerobic, klasszikus és fúvószene is.

Többek között óvodások, iskolások szerepelnek, továbbá a Lélektárogató Színjátszó Csoport, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és különféle néptáncegyüttesek, dalkörök. A sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotája és a Love to Dance közös produkciója szombaton 19 órakor esedékes.

Pénteken a Raklap, a Moby Dick és Lidia Buble, szombaton a Sepsi Gospel Band és Luiza Zan, a Connect-R és a Halott pénz zenéjére lehet csápolni, míg utolsó nap a Knock Out, a Csík Zenekar és Karácsony János James, valamint a Bagossy Brothers Company lép fel.

Az egykori cigarettagyár udvarán berendezkedő The Base egyebek mellett különféle sportágak művelése, élő szoborpark, könyvturi, kézműves- és olvasósarok, közönségtalálkozók, workshopok, tűzzsonglőr-show, májusfa-díszítés, prevenciós tevékenységek, hangszersimogatók, slam poetry, előadások színhelyéül szolgál, de a dj-k is fontos szerephez jutnak.

A tiroli pályát az veheti igénybe, aki a foglalkozásokon való részvételért legalább öt pontot összegyűjt. Aki megunja, az Olt utca 8. szám alatti Babaházat is felkeresheti 10:30 és 18 óra között.

Tavaly is tűzijáték zárta a Szent György Napokat

A szombaton 15 és 20 óra között nyitva tartó Észműves Sátorba (az Isabella Boutique Hotel udvarába) elsősorban „a világ és benne kis városunk fejlődése” iránt érdeklődők látogathatnak el „laza, értelmes és gondolatébresztő beszélgetésekre”. Itt a végén Folk on 45-koncert teszi fel a pontot az i-re.

Hajdú Klára ez alkalommal Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában is fellép

Zene az idén a Székely Nemzeti Múzeum romudvarába költöző borudvarban is lesz mindhárom nap 17-től 22 óráig.

Pénteken a Codex, a Chalaban és a Napfonat, szombaton a Katlan, a New Fossils és a Besh O Drom, vasárnap a David Luca Trió, a Bega Blues Band és a Hajdú Klára Quartet akkordjaira lehet kóstolgatni a borfelhozatalt.

A Hajdú Klára Quartet (Hajdu Klára – ének, Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – nagybőgő, Richter Ambrus – dob) pénteken 20 órától a kézdivásárhelyi Jazz Bisztróban, szombaton pedig a csíkszeredai Zengőtérben is fellép a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A baróti művelődési házban csütörtök este zenéltek. Hajdu Klára a magyar jazz élet kiemelkedő énekes-dalszerzője és énektanára, Európa és az Egyesült Államok számos nagyvárosának klubjaiban és fesztiváljain szerepelt már. Saját quartetje 15 éve a jazzszakma elismert zenekara. Eddig négy lemezük jelent meg, dalaikat a magyar jazzcsatornák mellett Európától Mexikóig pörgetik a rádiók, és több mint 30 országban streamelik a hallgatók. Minden eddigi albumuk a japán lemezboltok polcain is elérhető. Legújabb lemezünk 2022 tavaszán jelent meg Fúvom az énekem címmel, amelyen Klára kedvenc magyar népdalai hallhatóak a tőlük megszokott hangzásban és hangszerelésben. A zenekar 2023 tavaszán a Müpában ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját, amikor is vendégként a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Borbély Mihály fúvós hangszereken, Fekete-Kovács Kornél trombitán, míg Szakonyi Milán különleges énekhangjával és gitáron csatlakozott a quartethez.