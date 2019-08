Szénáztak, vakoltak, tapasztottak és tapasztaltak a német fiatalok

Tavaly lepucolták az ablakkereteket, üveget vágattak, és végül még a környező tájat is megörökítették a nagyterem egyik falán. Ott jártunkkor szakmunka zajlott: padolás és a vizesblokkok simítása. Idén a Kis Szent Teréz Egyházközség is bekapcsolódott a projektbe, további együttműködést is terveznek. Mindannyian szeretnék, ha a falunak lenne egy korszerű közösségi háza.

Bár már az ottlét vége felé tartottak, Paul nem érezte fárasztónak a munkát. A napok végén a gondolatai és a szíve is elpihentek. Ana beismerte, nem fáradt, csak kimerült. A munka nem volt nehéz, de akkor is végezniük kellett, ha épp nem volt kedvük hozzá. Paul hozzátette: a munka dinamizmusát és az érdeklődést kellett fenntartani.

Ezek a fiatalok nincsenek hozzászokva a fizikai munkához, mégis jól dolgoztak.

Ha a tetterejük hullámzott, megbeszélték, ami jó hatással volt mindannyiukra, feladatot váltottak és folytatták a munkálkodást.

Ana számára az volt a legjobb, hogy itt lehettek, láthatták, hogyan élnek itt az emberek. El sem képzelte volna, hogy ilyen nagyszerű érzés kijönniük a természetbe, dolgozniuk és sok, az élethez fontos tudnivalót elsajátítaniuk. Paul szerint nagyon jó tanulóhely a fiataloknak Remete, az ott élő embereknek segíteni, és jelenlétükkel támogatni elképzeléseiket. Az itt megtapasztalt idealista életmódot támogatni kell – mondta meggyőződéssel Paul. Megtapasztalták, hogyan kell együtt dolgozni a természettel, és azt is, miként lehet szociálisan együtt dolgozni, semmint ki-ki magának-alapon. Ugyanakkor minden résztvevőnek megvolt a saját szabadsága is, jelesül: ha elfáradsz, pihenj meg! – ez is benne van a napi ritmusban. Hasonlóképpen az is, hogy „ne aggódj, ha ma lusta vagy, holnap már nem leszel lusta!”

Szemlélet- és világképváltás

Megkérdeztük Paultól, mit változtatott a remetei létidő a korábbi években ott dolgozó fiatalok életében. Tavaly több fiú nehéz eset volt – emlékezett vissza. – Nem tudtak dolgozni, cigarettázni, inni viszont szeretettek. A két hét elég volt arra, hogy megtanulják fegyelmezni magukat, és megtanultak folyamatosan dolgozni. A hatalmas változást a velük dolgozó, őket tanító kollégák mondták el később a drámatanárnak.