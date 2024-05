Szempontok, amelyek meghatározzák az óvodaválasztást

Hétfőtől lehet óvodába íratni a három évet betöltött kisgyerekeket Romániában. Van olyan szülő, akinél az óvoda és az otthon közti távolság a meghatározó, másoknak a helyben főzött ebéd, van akinek az óvónő személye és olyan is, akinél a csoport összetétele az egyik legfontosabb szempont az óvoda kiválasztásakor.

„Eddig lehet, hogy mást mondtam volna, de most, hogy a kicsi lányom már fejezi be az első óvodai évét, azt kell mondjam,

iszonyú sokat számít, hogy közel lakunk, nem kell stresszelni reggel, nyugodtan, akár rollerrel, kicsi biciklivel is mehet, ha akar”

Ugyancsak fontosnak tartja a távolság kérdését Noémi is, aki szerint az első szempont, hogy közel legyen az óvoda, vagy azon az útvonalon legyen, amin dolgozni járnak.

– meséli Eszter, aki azt is hozzáteszi, hogy ha nem értene egyet az óvónők módszereivel, akkor megfontolná a döntést, de módszertanilag nincsenek nagyon nagy elvárásai az óvónőktől.

vannak olyan intézmények is, ahol nincs lehetőség saját konyha fenntartására,

Az óvodai étkezés azonban nem csak a meleg étel minősége miatt fontos, vannak olyan gyerekek is, akik speciális diétán vannak, ezért fontos külön odafigyelni az étkezésükre,

Kevesebben ugyan, de azt is írták, hogy figyelembe veszik az óvónők személyét is az óvodába való iratkozáskos. Sok esetben azonban csak szeptemberben derül ki, hogy melyik óvónő veszi át a kezdő kiscsoportot, hiszen legtöbb óvodában nem csak homogén csoportok vannak.

Ezért a csoportok összetétele és az óvónők is változnak attól függően, hogy hányan kezdik el az iskolát az adott évben, és hányan maradnak óvodában.

Én óvónőt választottam és nem óvodát. Persze féltem, hogy vajon jól döntöttem vagy sem, de szerencsére tökéletes döntés volt, jobbat nem is kívánhattam.

Nincs valami közel, de ez van. Ősszel iskolába megy, ezúttal is tanítónénit választottam, remélem ezúttal is szerencsések leszünk!” – válaszolta nekünk Lia.

Olyan szülő is van, aki az óvónőn kívül a korosztály szerinti homogén csoportot tartja fontosnak, és olyan is, akinél a heterogén szempont érvényesült, vagyis ahol a kis-, középső- és nagycsoportosok együtt vannak. De olyan szülő is válaszolt, akinél az játszott fontos szerepet az óvoda kiválasztásakor, hogy mennyit vannak friss levegőn a kicsik, más édesanyánál pedig a Waldorf-módszer volt meghatározó.

A közös azonban minden szülői választásban az, hogy ki-ki a maga értékrendszere szerint a lehető legjobbat szeretné óvodába induló gyerekének.