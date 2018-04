Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban

Illusztráció • Fotó: Farkas Tamás

Az elnök csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, ma már azok az erdőgazdálkodási irányelvek terjednek, melyek nem a fa által termelt haszonra fektetik a hangsúlyt, hanem például lehetővé teszik, hogy egy fa elkorhadjon, ökológiai hátteret képezve.

Az ENSZ asztalán ott van egy tanulmány, ami szerint egy hektár erdő egészségre, és az ezzel járó költségekre gyakorolt hatása kétszer akkora, mint a benne levő fa értéke. Egy 50 éves fa egy ciklus alatt – rügyfakadástól lombhullásig – 4500 liter vizet képes megtisztítani.

Az erdő összetett igényeket elégít ki, ezt kellene elsősorban figyelembe venni

– szögezte le az erdészeti szakember. Hangsúlyozta, Romániában a társadalom nem vállal fel semmit az erdőgazdálkodás költségeiből. Románia területén Erdélyben, Székelyföldön vannak az erdők, oda kell figyelni ezekre, széleskörű társadalmi vita kellene kibontakozzon az erdőgazdálkodásról – mondta Csákány László. A szakember annak kapcsán fejtette ki a véleményét, hogy Sepsiszentgyörgy előpataki határában elkezdték az erdő egészségügyi gyérítését, ami felháborította a közelben lakókat, hiszen az erdő védi a városrészt a széltől, a lezúduló esővíztől. Két nap alatt 500 aláírást gyűjtöttek az erdő védelmében, amit csütörtökön iktattak a városházán.

Egyelőre ígéretet kaptak, hogy a vágást leállítják, és jövő héten találkozik a tulajdonos önkormányzat, az erdőt kezelő magánerdészet és a civilek képviselői, hogy megoldást találjanak. Nagy Gábor Levente, a sepsiszentgyörgyi MPP elnöke, a civilek szószólója elmondta, ha néhány beteg fát kivágnak, azzal nincs gond, de egészségeseket is kidöntenek, ezért a kitermelés leállítását követelik. Csákány László rámutatott, a visszaszolgáltatáskor épp azért kapta meg azt az erdőrészt az önkormányzat, mert védelmi szerepe van, és a gazdasági alapon működő közbirtokosságnál jobban tudta szavatolni a megőrzését. Gondot jelent, hogy az üzemterveket tíz évre általában más megyéből érkező szakcégek készítik, ezek nem rendelkeznek helyismerettel, nem tudják, ha egy erdőnek védő vagy kulturális értéke is van. Az üzemterv már előírja a kitermelést, a környezetvédelmi minisztérium is jóváhagyta, így nagy a nyomás, nehéz leállítani, minisztérium engedélyre van szükség, de van rá mód – összegezte a közbirtokosság elnöke.