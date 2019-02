Szemétbe került a tanácsokat előirányzó iratcsomók többsége a környezetvédelmi tanácskozást követően

Polgármesterek és más elöljárók a tanácskozáson • Fotó: Haáz Vince

Maros megyében úgy nézi ki, hogy a hétből hamarosan további három-négy régió is szerződést köt a megyei hulladékgyűjtő és kezelő Ecolect Egyesülettel. Tóth Brezovszky Andrea igazgató elmondta, legfontosabb céljuk, hogy mind a hét megyei régióval minél hamarabb megkössék a szerződéseket, hogy végre úgy működjön a szemétgyűjtés és kezelés, ahogy azt az uniós szabályok szerint megtervezték. „Vannak olyan megyék, ahol előrébb állnak, mint Maros megye, például Kovászna, vagy Szeben. De Arad és Temes megye is a cél közelében áll és remélem mis is erről számolhatunk be mihamarabb” – mondta az Ecolect igazgatója.

A környezetvédelmi minisztérium által szervezett, az ésszerű hulladékgyűjtésről és kezelésről szóló tanácskozáson a 150 meghívottnak 150 darab papír iratcsomót adtak át, amely a programot, illetve különféle utasításokat tartalmaztak.

A dossziék többsége a tanácskozást követően a szemétbe került.