Szem előtt tartani Szent István példáját – faluünnepet tartottak Borzonton

Szent István király két dolgot tartott nagyon fontosnak, és ezt kell a mai ember is szem előtt tartsa: a nemzetet és a vallást – hangsúlyozta Anton atya, ferences szerzetes, a vasárnapi búcsús szentmise szónoka Borzonton. Az évről-évre megszervezett Szent István Napokon idén újdonságokat is kínáltak a helyieknek, a vendégeknek.

Anton atya Szent István király örökségét emelte ki szentbeszédében • Fotó: Baricz-Tamás Imola

„Nem az a baj, hogy elmennek fiataljaink, mert nagyanyáink is elmentek szolgálni, de ők hazajöttek, a házak nem maradtak üresek, mert a szülőföld iránti szeretet hazahozta őket. Vajon hogyan nőttek fel a mai fiataljaink? Nehéz gyökér, értékek nélkül élni. Át kell adni a haza-, és istenszeretetet gyermekeinknek, unokáinknak, mely jellemezte, jellemzi népünket. Szent Istvánnak volt egy jövőképe, tudta, milyennek szeretné látni népét. Feltehetnénk a kérdést: a mai embernek van-e jövőképe és az milyen?” – hangzott el, majd a szülők felelősségéről is szólt.

A búcsús szentmisét követően az alfalvi származású Borsos Hunor orgonaművész koncertjére került sor.

A korábbi években a Szent István Napokon a lovas gazdáknak találkozót és lovas vetélkedőket szerveztek. Az idei ünnepen a gyerekfoglalkozásokra, a sportszerűség népszerűsítésére fektették a hangsúlyt a szervezők. Laczkó Ágoston Borzontot képviseli az alfalvi képviselő-testületben, ő a kétnapos ünnepség szervezéséből bőven kivette részét. Az újdonságokról és azok hátteréről is szólva elmondta, a két új szervezet, az Alfalvi Fészek, és a Kiáltó Kövek egyesület vette pártfogásba a gyerekeknek szóló programokat. Számos kézműves foglalkozást kínáltak, és újdonságként, kedvezve a borzonti sakkozóknak, versenyt is beiktattak a rendezvénybe. Kiss Arnold sakkmesterrel

első alkalommal szerveztek sakkversenyt.

Ötvenhatan neveztek be, kézdivásárhelyi, zabolai csapatok is érkeztek, de helyiek is asztalhoz ültek. Tudom, hogy nagyon sok falustársam sakkozik, ezért is gondoltuk, hogy egy ilyen rendezvény népszerűségnek örvendene, viszont azt tapasztalom, hiányzik a sportszerűség az emberekből

– fogalmazott. Arról is szólt, többen is azért nem neveztek be, mert úgy érezték, nem nyerhetnek. „Mint mondták, csak azért, hogy mások kacagjanak, nem vesznek részt. Sajnálom, hogy nem voltunk többen, de örülök is, mert sok volt a fiatal a benevezők között. Remélem, hogy a hagyományteremtő szándékkal indított sakkos programon jövőben sokkal többen részt vesznek a helyi sakkozók közül is” – mondta Laczkó Ágoston.

Vasárnap délután a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület citerásainak és gyerektáncosainak fellépését, majd a Nagy Imre népi zenekarának előadását Corax-koncert és utcabál követte.