Szélmalomharc az előpataki szeméttelep ellen

Csíkszeredai előválasztás: Ráduly felől jöhet a verseny

Továbbra is Csíkszereda polgármestere lenne Ráduly Róbert Kálmán, ezért indul az RMDSZ által szervezett előválasztáson – jelentette be a városvezető. Azt is elmondta, más párt jelöltjeként nem indulna, és a parlamentbe sem térne vissza.