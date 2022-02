Szelídült a járvány: kevésbé súlyos a fertőzöttek állapota a sepsiszentgyörgyi kórházban

Képünk illusztráció • Fotó: Balázs Attila/MTI

Jelenleg a kórházban 61 fertőzöttet kezelnek, ám többen közülük más betegség miatt kerültek be. A fertőzöttek közül tíz pácienst valamilyen sebészeti, ortopédiai, nőgyógyászati-szülészeti beavatkozásra utaltak be. A fertőző osztályon kezelt 47 beteg közül 21 százalék van súlyosabb állapotban, ők oxigénpótlásra szorulnak.

Három kiskorút is ápolnak koronavírus-fertőzéssel. Az intenzív terápián öt beteget kezelnek, közülük csak egy van lélegeztetőgépen, esetében szerdán délben még csak fennállt a fertőzés gyanúja. Egy hét alatt 17 fertőzöttet engedtek haza, tíz koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható halláleset történt, az elhunytak életkora 41 és 89 év között volt, mindannyiuknak voltak társbetegségeik. „Az előző hullámban egyszerre kevesebb aktív eset volt a megyében, legtöbb 800-900, most 1200 van, mégis kevesebb a beteg a kórházban és kevésbé súlyos az állapotuk, tehát szelídült a járvány” – mondta a kórházigazgató. Az viszont továbbra is tapasztalják, hogy sokan elhanyagolják a betegséget, csak akkor fordulnak orvoshoz, ha már súlyosbodik az állapotuk.

Nem éri meg fenntartani az állapotfelmérő központot

Négy nap alatt mindössze hat beteget küldtek a háziorvosok a sepsiszentgyörgyi kórház által működtetett a koronavírus-fertőzöttek állapotát felmérő központba. András-Nagy Róbert szerdai sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elmondta, ebben a formában nem éri meg fenntartani a központot, hiszen az ott szolgálatot teljesítő orvosokat, asszisztenseket a kórházi osztályokról helyezték át, ahol nagyobb szükség lenne rájuk. Ennyi beteget a sürgősségen is el tudnak látni. Még egy hétig követik, hogy mekkora a központ kihasználtsága, ha így marad, lecsökkentik a tevékenységét.