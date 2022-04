Szelektív utcai szemétgyűjtőket szerelnek Székelyudvarhelyen

A tavaszi városszépítő munkálatok során helyükre kerülnek a tavaly ősszel rendelt négyrészes, szelektív utcai szemetesek is Székelyudvarhely forgalmasabb részein. Egyelőre a tartóoszlopokat rögzítették, hamarosan felszerelik rájuk az edényeket is. Ezzel párhuzamosan jól halad a tavaszi portalanítási akció is – már ahol a lakók is együttműködnek.