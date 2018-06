Székelyudvarhelyen is le lehet ülni a szerzetesek asztalához

• Fotó: Barabás Ákos

A látvány elröpített: évezrednyi tudást, szigorúan szabályozott klastromi rendet mutat, ugyanakkor azt az életszeretetet, jóságot, amit bárki megtapasztalhat, aki kapcsolatba kerül a „csuhásokkal”. Ezt érzi Saly Noémi, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kurátora, a kiállítás megálmodója is. 2015-ben, a Szerzetesek évében kezdte gyűjteni az egyházi gasztronómiatörténeti anyagot. Azóta „állandóan fülig ér a szám” – vallja.

A szerzetesek által feltalált és széles körben meghonosított ételek, italok sokfélesége mellett azt is megtudjuk, mennyi gondot fordítottak a testi étkek mellett a lélek táplálására, a szellem pallérozására, jelesül az étkezések előtti és utáni imádságokra, valamint a refektóriumi, ebédlői felolvasásokra, a kutatómunkára, kísérletezésre.

A továbbiakban a kis- és nagyállattartás és azok javainak – például a tejfeldolgozás, illetve sajtkészítés – folyamatába pillanthatunk be. Rácsodálkozva: a híres francia sajtok jó része kolostori eredetű.

Ahol kert van, ott a méhek is otthonra lelnek – mutat rá a kurátor. „Nappalainkat megédesítik, éjjeleinket megvilágítják.”

Az is a szerzeteseknek köszönhető, hogy az egykor népbetegségnek számító Szent Antal tüzétől megszabadultak az emberek. Ők jöttek rá, hogy az anyarozs okozza a szörnyű betegséget.

Egészségvédő tapasztalati tudásuk is jelentős, elég, ha a poshadt, fertőzött víz fogyasztása helyett a sör- vagy borivásra gondolunk. Előbbit a víz forralásával sterilizálták, utóbbiba a Jóisten juttatott vizet. Aki ezeket itta, nem kapott kolerát vagy vérhast.

Életminőség-javítók

Mértékletesen táplálkoztak, ünnepeken finomabb falat is került a szerzetesek tányérjára. A kolduló rendek életminőségét a környékbeliek életszínvonala határozta meg, hiszen abból főzött a konyhás testvér, amit kaptak.

Egyháztörténelmi kalauz is a mozaiktárlat, hiszen rövid leírásokat is olvashatunk a szerzetesrendekről. Ugyanakkor legendák, gasztronómiatörténeti érdekességek is megelevenednek a konyhai tárgyak, ampullák, fanyomatos kódexek és kéziratok között.

A kiállításon megtapasztalhatjuk: a szerzetesek rengeteg olyasmit adtak a társadalomnak, ami nélkül ma sokkal szegényebbek lennénk, valamint hogy tudományos és karitatív tevékenységeik a falakon kívül, a nagyobb közösség életére is hatással vannak. A szakács testvérek az idők során nemcsak a kisebb-nagyobb közösségre, hanem szegények és betegek ezreire főztek.

Az évszázadok folyamán megőrzött, finomított receptjeik szerint ma készülnek különlegességek, gyógyteák Tihanyban, Pannonhalmán vagy a német és belga serfőzdékben, a sajtkészítő manufaktúrákban – bárki számára hozzáférhetők.

Kóstoltak olyan sajtot, ittak olyan sört, amelynek címkéjén egy mosolygós szerzetes látható? Az alaposan kidolgozott receptúra, a lelket is tápláló étkek, szemnek-gyomornak kedves finomságok és a megbízhatóság, minőség záloga ma is mindaz, ami kolostori származású.