Székelyudvarhelyen egy héten egyszer ismét lehet vért adni

• Fotó: Haáz Vince

Soha nem tapasztalt vérhiánnyal küzd a Hargita Megyei Vérközpont, ugyanis a járványhelyzet miatt az önkéntesek véradók száma nagyon megcsappant – számoltunk be a jelenségről többször is. A véradásra hetekig nem is volt lehetőség Székelyudvarhelyben, ám

ettől a héttől keződően minden kedden 8 és 12 óra között várják az önkéntes véradókat a Székelyudvarhelyi Városi Kórház járóbeteg szakrendelő központjában.

Az akció célja elsősorban a vérplazma-készlet felöltése, ezért olyanokat várnak, akik több mint egy hónapja gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből.

A véradás előzetes telefonos regisztrációhoz kötött, a kórház központi számát hívva (0266-212 186) a véradó központot kell kérni és bejelentkezni.

A járóbeteg-rendelő második emeleti véradó központjában zajlik a vérvétel.

Fontos azonban tudni, hogy nemcsak vérplazmára van szükség, hangsúlyozta Zörgő Noémi. A polgármesteri hivatal sajtószóvivője hozzátette:

olyan véradókra is szükség van, akik nem estek át a betegségen, náluk nem vérplazma, hanem a megszokott vérvétel történik.

A vérvétel egyébként teljesen biztonságos, nem kell attól tartani, hogy valaki ott fertőződik meg. A véradási akciót február elejéig hirdették meg, tehát minden kedden várják az önkénteseket. Szükség esetén azonban folytatódik a felhívás.