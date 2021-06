Székelyföldön jóval az országos átlag fölötti arányban iratkoztak be a diákok az érettségire

Hargita megyében a végzősök mintegy kilencven százaléka döntött úgy, hogy beiratkozik • Fotó: Árvai Károly/MTI

Meglepő adatokat közölt a hétvégén Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter az idei végzősök érettségire való iratkozásának arányáról. Úgy nyilatkozott, hogy a végzősöknek csak 66 százaléka jelentkezett az érettségire. Később visszatért a témára, és helyesbített: a középiskola utolsó évfolyamán tanulók teljes létszáma 148 ezer, nem pedig 173 ezer, ahogy előzőleg nyilatkozott, tehát a 114 ezer beiratkozott diákot a 148 ezerhez kell viszonyítani. A teljes létszámba beleszámolták azokat az esti tagozatra, illetve a látogatás nélküli tagozatra járó tizenkettedikes diákokat is, akik idén még nem érettségiznek, csak jövőben. A helyes adatok szerint tehát nem 66 százalékot, hanem 77 százalékot jelent a 114 ezer tanuló, aki megméretkezik a záróvizsgán. Ez a szám hasonló a korábbi évekhez, idén sem kiugróan alacsony az érettségizők aránya.

Minden évben hasonló az arány

A székelyföldi megyékben még ennél is nagyobb az érettségi vizsgára iratkozottak száma, ezért is okozott meglepetést a megyei tanfelügyelőségeknek a miniszter által közölt téves szám.

Kovászna megye 17 középiskolájából 1152 jelentkező iratkozott be összesen az érettségire – 336-an a román tagozatról, 816-an a magyar tagozatról. Az idei végzősök közül a diákok 81,9 százaléka iratkozott be érettségire, míg 164 jelentkező a korábbi osztályokból származik. Továbbá a beiratkozottak közül 1126 jelentkező a nappali tagozaton, öten az esti tagozaton és 21 jelentkező csökkentett látogatású tanintézetekben tanult. 697 diák elméleti, 282 szakgimnáziumi, 173 jelölt pedig a vokacionális osztályokból iratkozott be – tájékoztatott az adatokról Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Mint elmondta,

minden évben 81-83 százalék között mozog az érettségire jelentkezők száma a megyében.

Általában az esti tagozatosok és a szakgimnáziumok tanulói közül iratkoznak be kevesebben.

A zöme részt is vesz

Maros megyében összesen 3651 diák végezte el a tizenkettedik osztályt idén, és 323 tanuló a tizenharmadik osztályt. Összesen 3532 diák iratkozott be érettségire – tudtuk meg a számadatokat Irimie-Matei Cameliától, a Maros Megyei Tanfelügyelőség sajtófelelősétől. Ez azt jelenti, hogy a Maros megyei végzősök 88 százaléka iratkozott be a vizsgára.

Arányaiban Hargita megyében még ennél is többen jelentkeztek idén. Összesen 2082 tanuló végezte el a középiskolát, és ebből 1870 diák iratkozott be érettségire, azaz a végzősök szinte kilencven százaléka tervezte el, hogy idén nyáron leérettségizik.

A záróvizsgára beiratkozottak összlétszáma nagyobb – 2197-en iratkoztak fel összesen – mert az előző évfolyamokból is maradtak érettségizők. Bartolf Hedwig, a Hargita megyei tanfelügyelőség képviselője lapunknak kifejtette, általában ennyien szoktak beiratkozni a megyében, és a zöme részt is vesz rajta, de mindig akad mintegy hatvan diák, akik meggondolják magukat, és nem vesznek részt az érettségi nyári fordulóján. Olyan tanuló is szokott lenni, aki úgy dönt, hogy most csak két tantárgyból megy el vizsgázni, és a többit az érettségi nyár végi fordulójára hagyja.

Június 25-éig lezárul a végzősök nyelvi és digitális kompetenciáinak megfeleltetése és elismerése, hisz a szóbeli idén is elmarad. Majd június 28-a és július elseje között kerül sor az érettségi írásbeli vizsgáira. Az eredményeket július 5-én közlik a diákokkal.