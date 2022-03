Székelyföldi szennyezett bányavizek: vannak gondok, de nem drámai a helyzet

• Fotó: Székelyhon-montázs

Munkája során a tudós analitikai kémiai vizsgálatokat is végzett több helyszínen is, melyek elárulták, hogy az egyes fémek, félfémek, negatív ionok milyen koncentrációban találhatók meg az adott életterekben. Az Erdélyi Szigethegység és Máramaros bezárt és aktív bányái, a megfelelő víztisztítás hiányában, szörnyű pusztítást végeznek folyóinkban.

Balánbánya – olti bánya

„Ennek a bányának a vize a várost ellátó víztározóba folyik, ezért jó ötlet volna onnan elvezetni, még ha normál esetben igen kicsi is a vízhozama, és a vizében nem találtunk határérték túllépést. A hordalékban viszont több elem koncentrációja (As, Ba, Ni, Zn) is határérték fölötti, a hordalék pedig nagyobb esőzések alkalmával felkavarodhat, és adott körülmények között akár vissza is oldódhat” – mutatott rá a kutató.