Székelyföldi panziót is díjaztak Magyarországon

„A turizmus szempontjából jó hír, hogy Magyarország ma a koronavírusjárvány szempontjából is biztonságos országnak számít. Ugyanakkor az elmúlt évek nemzetpolitikájának eredményeként azt is elmondhatjuk, hogy ma már nemcsak oktatási, kulturális, gazdasági szempontból, hanem turisztikai szempontból is egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk. Ezért ha a kilátásokról gondolkodunk – mert nem szabad elfeledni, hogy a legnehezebb körülmények között is teremtődnek új lehetőségek – a belföldi turizmus kiemelkedő jelentősége mellett

a Kárpát-medencei együttműködésnek a turizmus területén is egyre nagyobb szerep juthat”

– fejtette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

A külhoni szolgáltatók körében összesen tizenkét szálláshely és étterem részesült elismerésben, Erdélyből kettő. Az év erdélyi magyar szálláshelye a tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió, az év erdélyi magyar étterme pedig a kolozsvári Restaurant Mikó.