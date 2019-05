Székelyföld minden szegletéből várják a látogatókat a Csíkszeredai Könyvvásárra

Több mint húsz erdélyi és magyarországi kiadó kínálatából választhatnak a látogatók a csütörtökön kezdődő Csíkszeredai Könyvvásáron. A négynapos rendezvénynek idén is az Erőss Zsolt Aréna ad otthont május 9–12. között. Újdonság, hogy a könyvvásáron jelen lesz a budapesti Előretolt Helyőrség Íróakadémia is.

Ismertették a könyvvásárról szóló tudnivalókat a szervezők • Fotó: Gábos Albin

rendhagyó irodalomórákat is szerveznek, ahol a diákok a különböző könyvek szerzőivel is beszélgethetnek.

Hozzátette azonban, hogy a könyvvásár nem kizárólag csak a könyvekről fog szólni, hanem lesznek egyebek közt különböző képzőművészeti kiállítások és zenés irodalmi műsorok is a csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvényen. Ugyanakkor minél több iskolást is be szeretnének vonni programjaikba, ezért

Újdonságnak számít, hogy idén jelen lesz a magyarországi Előretolt Helyőrség Íróakadémia is, amelynek meghívottai között szerepel például Lövétei Lázár László, György Attila, valamint Sántha Attila író. A szervező továbbá kiemelte még a könyvkiadók meghívottjai közül Bodor Ádám írót, akinek a közelmúltban megjelent Sehol című könyvét mutatják be, továbbá Grecsó Krisztiánt, akinek Vera című új regényét ismertetik majd a rendezvényen. Szintén jelen lesz Háy János, aki csütörtökön A halottember című művének színházi előadása után közönségtalálkozót tart, illetve pénteken a frissen megjelent, Kik vagyok ti? Kötelező magyar irodalom című könyvét mutatja be. A szervező továbbá említést tett még Lovasi Andrásról, a Kiscsillag zenekar frontemberéről is, aki zenés könyvbemutatót tart majd pénteken este a könyvvásár színpadán.