Székelyföld a Romexpón: többen jelezték, hogy voltak már és visszatérnének ide

A február 22–25. között megszervezett nemzetközi turisztikai vásáron, a Romexpón Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai egyesületei közösen népszerűsítették Székelyföld gazdag természeti, kulturális értékeit és turisztikai látványosságait Bukarestben – számol be közleményben Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája.

• Fotó: Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája

„Nyolc éve egységes turisztikai úti célként népszerűsítjük Székelyföldet az ország legnagyobb idegenforgalmi vásárán. Akkor még kuriózumnak számított,

ma már teljesen természetes, hogy a bukaresti turisták székelyföldi kínálatot keressenek, de a mentalitásváltás abban is érezhető, hogy a vásáron egyre kevésbé látunk városokat, megyéket külön standdal, gyakorivá vált, hogy olyan régiókat, kistérségeket népszerűsítenek, amelyek hagyományosan összetartoznak

– nyilatkozta az esemény Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Mint fogalmazott,

az érdeklődők a húsvétra szóló turisztikai ajánlatok mellett elsősorban a nemesi és vidéki turizmusról kérdezték a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület munkatársait, sokan kértek információt a kovásznai gyógyturizmus lehetőségeiről, illetve a gasztronómiai rendezvényekre is kíváncsiak voltak.

A standon a szállásajánlatok mellett a Háromszék hét csodáját és a Kovászna megyei kúriákat bemutató katalógusokat kínáltak, de a málnásfürdői, előpataki és sugásfürdői Benke forrás gyógyvizeit is meg lehetett kóstolni.

A Székelyföld stand Hargita megyei részénél a Hargita Megye Tanácsa által létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás munkatársai és a Sapientia EMTE csíkszeredai Karának végzős turisztika szakos hallgatói várták az odalátogatókat.

Többen jelezték, hogy már jártak Székelyföldön, és szívesen visszatérnének, hisz nagyon jó élményekkel gazdagodtak.

„A korábbi évekhez képest idén sokkal többen látogattak a standhoz, kíváncsiak voltak az emberek a megye turisztikai látványosságaira, hagyományaira, és a szálláslehetőségek iránt is nagy volt az érdeklődés. Azt tapasztaljuk, hogy Székelyföld, mint turisztikai desztináció egyre érdekesebbé válik a román és külföldi turisták körében is, ehhez olyan dolgok is hozzájárulnak, mint legutóbb négy ország nagykövetének térségünkben tett látogatása, akik a megyei farsangbúcsúztató hangulatába kóstoltak bele, vagy éppen kipróbálták a kürtőskalács készítés fortélyait.

A Hargita megyei standhoz látogatók többsége a nyári programokat kereste, és a szálláslehetőségek mellett az iránt érdeklődtek, hogy milyen többnapos programokon tudnak részt venni. Igény van a relaxációs hétvégék iránt, továbbá a gasztronómiai kínálatunk is vonzó a számukra.

Székelyföldön belül, fontosnak tartjuk az egységes brand és kommunikáció használatát, erre kiváló lehetőség a Romexpó” – értékelte az idei országos turisztikai vásáron való részvételt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Maros megye egy multikulturális megye és az ebből adódó sokszínűséget akarjuk megmutatni a turistáknak is. Éppen ezért a bukaresti országos turisztikai vásáron fontosnak tartottuk, hogy jelen legyünk a Székelyföld standon, de ugyanakkor egy különálló standdal is, ahol a megye minden térségét népszerűsítjük.

Maros megye jelentős része Székelyföldhöz tartozott, így Szovátán és környékén, illetve a Nyárádmentén a magyar kulturális örökség és hagyományok a meghatározóak ma is, miközben Segesvárnak és környékének a szász örökség ad egyedi hangulatot, a Maros és Görgény völgye térségében pedig a román kulturális örökség a meghatározó – nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. Hozzátette, „a bukaresti turisztikai vásáron

a megye sokszínű kulturális öröksége mellett a gyógyturisztikai lehetőségeket és a természeti látnivalókat is népszerűsítettük, illetve készítettünk erre az alkalomra egy 2018-as eseménykatalógust is.

A kiadványban Maros megye legfontosabb kulturális rendezvényeit mutatjuk be, így a fiatalokat megcélzó zenei fesztiváloktól a klasszikus zene fesztiválokig, illetve a néptánctalálkozóktól a filmfesztiválokig minden bekerült a katalógusba, ami a turisták számára vonzó lehet.”

A szervezők úgy vélik az idei részvétel is ráerősített arra, hogy a belföldi turisták még nagyobb százalékban válasszák a Székelyföld nyújtotta pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket.