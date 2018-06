Székely Figyelő Alapítvány: szervezett formában lépnek fel a jogsértések ellen

Az utóbbi években magánemberként igyekezett felhívni a figyelmet a Romániában tapasztalható jogsértésekre Árus Zsolt, és a bíróságokon is számos kísérletet tett a kisebbségellenes jelenségek megállítására. Mostantól ez szervezett formában, egy alapítvány keretében folytatódik.

Árus Zsolt nem hagyja annyiban a székelyeket érő jogsértéseket. Egyesületet hozott létre, hogy szót emeljen a diszkrimináció kapcsán • Fotó: Gergely Imre

Mivel a tevékenység egy jelentős része nemzetközi téren folyik, ezért annak megfelelően az alapítvány neve Szekler Monitor, de a közhasználatban Székely Figyelő Alapítványként fogják emlegetni a kezdeményező Árus Zsolt szerint.

Árus Zsolt harca a jogsértések ellen a Székely Nemzeti Tanács tevékenységét akadályozó hatóságok elleni fellépésekkel indult, és három évvel ezelőtt lépett új szintre. Elhagyta korábbi munkahelyét, hogy ideje jelentős részét erre, azaz a jogvédelem és jogérvényesítés kérdéskörére tudja fordítani.

HIRDETÉS

Ez zajlik mostantól szervezett formában, egy alapítvány keretében. Amint azt Árus Zsolt elmondta, a Székely Figyelő három fő tevékenységet vállal fel.

Tájékoztatja a nemzetközi fórumokat a Romániában tapasztalható, jogsértő jelenségekről, jogi tanácsadást nyújt a jogaikban megsértett személyeknek illetve intézményeknek, és ha kell a jogkövetelés céljával pereket indít azok ellen, akik megsértik a nyelvhasználatra és hasonló jogokra vonatkozó előírásokat.

A tájékoztatások a szeker-monitor.sic.hu oldalon jelennek meg, itt nem csak tájékoztató anyagokat tesznek közzé a romániai jogsértésekről, de elemző, megoldási javaslatokat tartalmazó írásokat is. A közösségi oldalakon és hírlevélben tájékoztatják célzottan a fontosnak tartott nagykövetségeket, nemzetközi szervezeteket és a sajtót minden egyes új írás közzétételekor. Szintén ezen tevékenység részeként árnyékjelentéseket készítenek, amelyek a helyzet ismertetésén túl célzott javaslatokat is tartalmaznak az egyes szervezetek (ET, ENSZ, EBESZ) dokumentumai alapján arra nézve, hogy mit kell változtatni a hazai szabályozásban és gyakorlatban.

A cél az, hogy sikerüljön rávenni a román hatóságokat arra, hogy tartsák tiszteletben nemzetközi vállalásaikat és az ország törvényeit, illetve ezen túl még arra is, hogy változtassanak meg számos olyan jogszabályt, amelyek jogsértő előírásokat tartalmaznak (zászlótörvény, helynevek használata hivatalos dokumentumokban, helyi zászlók törvénye, nyelvhasználat a bíróságon, stb.).

A jogi tanácsadás gyakorlatban azt jelenti, hogy figyelik a sajtót és bíróságok honlapjait, s ha olyan perről értesülnek, aminek van a jogainkat érintő vonatkozása is, akkor megkeresik az alpereseket és felajánlják nekik a segítségüket. Ugyanakkor

várják azt is, hogy akik jogsérelmet szenvedtek, keressék meg az alapítványt, s éljenek az általa nyújtható segítséggel.

Figyelemmel kísérik a különféle hatóságok tevékenységét, s ha azt tapasztalják, hogy megsértik a nyelvhasználatra vagy egyéb jogainkra vonatkozó törvényes előírásokat, akkor figyelmeztetéseket küldenek nekik, felszólítják a törvények betartására, szükség esetén pedig pert indítanak ellenük.

Mint minden tevékenységhez, így ehhez is szükség van anyagi forrásokra, így

támogatásokat szívesen fogad a Székely Figyelő.

Az érettségizőket panasztételre buzdítják

Több, mint öt éve nyújtott be Árus Zsolt egy olyan panaszt a romániai hatóságokhoz, amelyben azt állapítja meg, hogy a magyar érettségizők hátrányban vannak a románokkal szemben, hiszen több vizsgát kell tegyenek a diploma megszerzéséért, és sokaknak éppen azért nem sikerül a vizsgájuk, mert az anyanyelven kívül román nyelvből is érettségizni kell. Az erre indult bírósági pert nem tudta megnyerni, és

a strasbourgi emberi jogi bíróság is visszautasította ennek tárgyalását azzal az indoklással, hogy ő nem személyesen érintett, hiszen nem érettségiző.

Ezzel azonban nem állt meg az ügy. Egy érettségiző, aki a román vizsgán bukott el, Árus javaslatára vállalta, hogy a maga nevében panaszt tesz Strasbourgban, mint olyan személy aki, a diszkrimináció miatt nem tud érettségi oklevelet szerezni és továbbtanulni.

Friss fejlemény, hogy az emberi jogi bíróság ezt a keresetet már elfogadta, és tárgyalni fogja. Árus arra kéri azokat, akik idén fognak a román érettségi miatt bajba kerülni, hogy tegyenek panaszt, látható legyen, hogy ez nem egyedi eset, hanem nagyon is általánosan a magyar közösséget hozza nehéz helyzetbe a plusz vizsga. Ehhez a Székely Figyelő minden segítséget megad.