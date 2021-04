Százötven Hargita megyei vállalkozás került fel a „digitális térképre”

Az első ötven székelyudvarhelyi után most újabb száz Hargita megyei vállalkozás kapott saját online felületet a Honlapom a holnapom program révén: a kezdeményezést még tavaly a Hargita Business Center a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatallal és a a Regionális IT Fejlesztési Program csapatával partnerségben indította, majd a siker láttán kibővítették megyeszintűre.

A partnerek egyetértettek: a világjárvány bebizonyította, hogy az online jelenlét ma már nélkülözhetetlen a vállalkozói szférában is • Fotó: Beliczay László

A program révén összesen 150 olyan helyi, kis- és közepes vállalkozás juthatott „digitális névjegykártyához”, amely korábban nem rendelkezett saját honlappal. Amint Szakács-Paál István, a székelyudvarhelyi inkubátorház vezetője emlékeztetett: a weboldal mellett a kedvezményezettek hivatalos, professzionális e-mail-címet, egy Google My Business oldalt és egyéves ingyenes tárhelybérlést is kaptak. Fontos adalék ugyanakkor, hogy a vállalkozások képviselői emellett részt vehetnek egy minikonferencián, amelyen a honlapfenntartással és -kezeléssel kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, hiszen

a weblap önmagában még nem jelent sikert, ezt használni is tudni kell,

hangsúlyozta Szakács-Paál.

Jelen lenni a neten

A program záróeseményén részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is, hisz a projekt második, kiterjesztett szakaszát a megyei önkormányzat a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökséggel partnerségben finanszírozza. Borboly kifejtette: a digitalizációs tevékenységet folytatni kell, illetve reményei szerint a Hargita Megyei Tanács idei költségvetéséből is nagyobb összeget tudnak a hasonló programok finanszírozására fordítani.

Romániában az online kereskedelem 2020-ban 30 százalékkal – 5,6 milliárd euróra – bővült 2019-hez képest, ez azt jelenti, hogy az év minden napján 15 millió euró értékben vásároltak az online térben, matematikázott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, aki egyébként az udvarhelyi inkubátorház vezetőtanácsának az elnöke. Megjegyezte még: habár Románia az internet-használok arányát illetően ugyan előkelő helyen áll Európában, a lakosságnak csupán 45 százaléka vásárol évente legalább egyszer online. „Az Európai Unióban az online vásárlók harminc százaléka rendszeresen az országhatárokon kívülről rendel, ezért rendkívül fontos az udvarhelyszéki vállalkozóknak is jelen lenni ezen a piacon, hiszen

meggyőződésem, hogy az itteni termékek és szolgáltatások megállják a helyüket az európai piacon is

– hangsúlyozta Bíró.

Érdemes továbblépni

A honlapok elkészítésén egyébként hét helyi IT szakcég dolgozott, a munkafolyamat maga is tanulságos volt, osztotta meg Márton Áron, a Honlapom a holnapom projekt keretében a legtöbb weboldalt fejlesztő cég, a Webgurus társalapítója. A szakember még hozzátette: jelentős potenciált lát a közös munka folytatásában, példaként említve, hogy egy következő program során webshopokat (online áruházakat) lehetne készíteni olyan cégeknek, amelyek termékei online is értékesíthetők, vagy vendéglátóipari egységeknek lehetne készíteni egy gyűjtőoldalt, ahol elérhetők lennének a menük és egyéb szolgáltatások. Egyébként a Honlapom a holnapom projekt részeként elkészült weboldalak az inkubátorház weboldalán (hbcenter.ro) is elérhetők.