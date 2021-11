Száz kiló pisztránggal több úszkál ma már Szováta patakában

Száz kilogramm piros pöttyös pisztrángot engedtek el a Szováta patakában, de fűzfát, nyírfát, aranyesőt és japánbirset is ültettek a patak mentén a helyiek. A Natura 2000 Küküllő- és Nyárádmenti Kistérségi Társulás sikeres pályázatának köszönhetően, a Maros Megyei Tanács támogatásával szerveztek környezetvédelmi programsorozatot szerdán Szovátán.

A program keretében halat telepítettek a Szováta patakába és fákat is ültettek a helyiek • Fotó: Fülöp Edmund

A Natura 2000 Küküllő- és Nyárádmenti Kistérségi Társulás sikeres pályázatának részeként szerveztek környezetvédelmi programokat Szovátán. A Fiatalok egy élhető környezetért elnevezésű programnak a célja a környezettudatos életmódra való nevelés, egy élhető környezet utáni igény kialakítása, valamint életterünk minőségének javítása. A programban haltelepítést és faültetést is megvalósítottak szerdán amely során

A kezdeményezéshez Szováta tanintézményeinek lelkes tanárai és diákjai csatlakoztak igen szép számban, de részt vettek érdeklődő szülők is, illetve fát ültettek a helyi tanács képviselői, az önkormányzat munkatársai és az RMDSZ szovátai szervezetének képviselői is – számoltak be az eseményről a szervezők sajtóközleményükben.

A programsorozat szombaton, november 20-án, egy tanulmányi túrával folytatódik a fürdőtelepen.