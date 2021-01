Szárhegyen zárult a Kájoni-emlékév

• Fotó: Gergely Imre

a 17. századi polihisztor életének utolsó időszaka, itt a szárhegyi ferences korostorban zajlott, és itt található a nyughelye is.

a községháza előtt szabadtéri kiállítással emlékeztek meg Kájoni Jánosról, aki orgonaépítként, énekszerzőként, botanikusént, nyomdászként és könyvkiadóként is meghatározó munkásságot folytatott.

A Magyar kultúra napjához is kötődő esemény ünnepi szentmisével kezdődött, amelynek Urbán Erik ferences szerzetes volt a főcelebránsa, majd az egyházi főhajtás után

Kájoni János munkássága jó példa arra, hogyan kell megőrizni, továbbvinni a kultúrát

– emelte ki a konzul. Hozzátette, nem kell zseninek, polihisztornak lenni, mindannyiunk feladata, hogy a kultúrát továbbvigyük, továbbadjuk utódaink számára.

Hogy mit jelentett az emlékév, milyen eredmények születtek ennek köszönhetően, arra Ferencz Angéla, az emlékév eseményeit szervező Hargita megyei Kulturális Központ vezetője mutatott rá. Elmondása szerint úgy gondolták, hogy a szerzetes születésének 390. évfordulója jó alkalom lehet, valami nagyszerűnek a megvalósításához. A Kájoni-örökséggel intézményük már korábban is foglalkozott,

az ő munkássága ihlette a Csíkszeredai Régizene Fesztivál létrejöttét is.

Az emlékév lehetőséget adott a kor és Kájoni munkásságának megismerésére, megértésére is. 2019 őszén konferencia zajlott neves kutatók részvételével, melyek által a hallgatók ismereteket szerezhettek a zene vagy a régi könyvek világából is. Kájoni Jánosnak szentelték a 2019-es régizene fesztivált és ennek kapcsán számos koncertre is sor kerülhetett.