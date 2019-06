Szankciókat kérnek a román labdarúgó-válogatottra a magyarellenesség miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A jogvédő szervezet közleménye szerint levelükben arra kérik a holland székhelyű FARE képviselőit, hogy

szorgalmazzák, hogy a román labdarúgó-válogatott a 2020-as Európa-bajnokság szeptemberi, spanyol válogatottal való selejtező mérkőzését zárt kapuk mögött játsszák, és minden mérkőzésen legyen kirendelt megfigyelő.

„Aggodalomra ad okot a lelátókon egyre fokozódó magyarellenes magatartás, gyűlöletkeltés. Számos esetben megbeszéléseket folytattunk az illetékesekkel, ám az ígéretek csupán a következő mérkőzésig tartottak. Éppen ezért fordultunk a FIFA és az UEFA után a FARE ernyőszervezethez, amely összeköti mindazokat, akik a futball világában elkötelezettek a gyűlöletkeltő és kirekesztő magatartás elleni küzdelemben” – fogalmazott Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője.

A jogvédelmi szolgálat munkatársai az elmúlt két évben több mérkőzésen tapasztalt magyarellenességről készítettek jelentést, amely szerint olyan mérkőzéseken is skandáltak magyarellenes rigmusokat, ahol magyar játékosok nem is léptek pályára. Emlékeztetnek, hogy idén június 10-én a labdarúgó Európa-bajnokság előselejtezőjén a román válogatott Máltán játszott mérkőzésén, korábban a norvég-román mérkőzésen is magyarellenes szlogeneket skandáltak a szurkolók.

HIRDETÉS

Felidézik, hogy Kolozsváron Románia a Feröer-szigetekkel játszott mérkőzésén xenofób megnyilvánulások voltak, a Steua szurkolói magyarellenes videót töltöttek fel az internetre, a Sepsi OSK mérkőzésein pedig szintén jellemző a magyarellenesség.

A levélben arra is kitérnek, hogy a román labdarúgó csapatok ultrái törtek be az úzvölgyi temetőbe, tehát a sportban eluralkodó idegengyűlölet az élet más területein is etnikai feszültséget generál.

A FARE ernyőszervezet, magánszemélyeket, informális csoportokat és formális szervezeteket tömörít, célja a sportban a diszkrimináció, a kirekesztés megfékezése. Ennek érdekében együttműködik a FIFA-val, az UEFA-val és az Európai Bizottsággal, rendszeresen megfigyelőket küld a mérkőzésekre.