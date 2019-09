Számos tanács a gyerekek biztonságáért, és egyetlenegy a szülőknek tanévnyitóra

A szabályos rolleres közlekedésről is eligazítót tartanak a rendőrök. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Tóth Zsigmond, a rendőrség bűnmegelőzési osztályának munkatársa csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, szórólapokat osztanak, és tizenhét tanintézetben tartanak előadásokat. A caracali gyilkosság miatt

felhívják a gyerekek figyelmét, hogy lehetőleg ne álljanak szóba idegenekkel, és ha egy idegen mégis leszólítja őket, azonnal hívják a szüleiket.

Az ingázók tömegközlekedési járatokkal utazzanak, ne üljenek be idegenek gépkocsijába.

Az akció során a gyalogos, kerékpáros és rolleres közlekedésről is eligazítót tartanak, beszélnek a biztonságos internethasználatról, a lopás és erőszak megelőzéséről, valamint szerveznek tűzesetet és földrengést szimuláló menekülési gyakorlatokat.

HIRDETÉS

Kiemelt figyelmet fordítanak az iskolakerülés megfékezésére, elmagyarázva a diákoknak, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve, ha iskolaidőben elhagyják a tanintézet területét. Figyelnek ugyanakkor azokra a szülőkre, akik nem engedik iskolába a gyerekeiket. Az elmúlt tanévben négy bűnügyi eljárást indítottak olyan szülők ellen, akik alapos indok nélkül nem engedték gyerekeiket iskolába.

Tóth Zsigmond felhívást fogalmazott meg, hogy

hétfőn lehetőleg ne gépkocsival vigyék iskolába a gyerekeket, elkerülve így a forgalmi dugókat.

Havonta harminc-negyven kiskorú lesz rosszul az alkoholtól

Az elmúlt tanévben 18 esetben nyomozott a rendőrség tanintézetekben elkövetett lopás vagy bántalmazás miatt, ez hárommal több mint egy évvel korábban. Ez még nem aggasztó, mert az országban elkövetett iskolai bűnözés kevesebb mint egy százaléka történik Kovászna megyében, és egyetlen áldozat sem szorult kórházi ellátásra – ismertette Tóth Zsigmond.

Háromszéken is jellemző, hogy a diákok alkoholt fogyasztanak, illetve cigarettáznak – Liliana Lazea, a Kovászna megyei drogprevenciós iroda koordinátora. A megyében havonta átlag 30–40 kiskorú kerül orvoshoz, mert rosszul lett az alkoholtól, és

ez 13 évesekkel is előfordul.

A felmérések szerint országos szinten tízből kilenc fiatal már 14–15 évesen fogyasztott alkoholt, sőt be is rúgott. A leggyakoribb mégis a cigarettázás, Háromszékre is levetíthető az országos felmérés, hogy

sok diák már ötödikes korában rágyújt.

A drogokkal már óvatosabbak, megértették, milyen veszélyesek az olcsó etnobotanikus szerek, amelyek gyakran erősen mérgező anyagokat tartalmaznak, halálosak is lehetnek – magyarázta Liliana Lazea, hozzátéve, idén még egyetlen háromszéki fiatalt sem értek tetten kábítószer-fogyasztáson.