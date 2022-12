Számos program közül válogathatnak a gyergyószentmiklósiak a héten

Román nyelvű karácsonyváró előadás, irodalomtörténeti előadás-sorozat, bábelőadás és filmvetítés, ez a kínálata a hétre a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központnak. A Szent Miklós napok kiegészítéseként, illetve az ünnepre való hangolódás jegyében megszervezésre kerülő programokról a Művelődési Központ vezetője és a társzervezők sajtótájékoztatón számoltak be.

Szerdán este 18 órától folytatódik az irodalomtörténeti előadás-sorozat, a Salamon Ernő Gimnázium filozófia-társadalomtudományok első emeleti kabinetjében. Bár az eseményre az Idősek klubja program keretében kerül sor, az előadás a fiatalok, diákok számára is sok, érdekes, hasznos ismeretet tolmácsol. Pénteken este 19 órától a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében tartják az Erőss Zsoltról készült film, a Magasságok és mélységek bemutatóját. A filmre elővételben jegyek a Turisztikai Információs Központ irodájában, Szabadság tér 22. szám alatt kaphatok hétköznapokon 9-16 óra között, jegyfoglalást a 0787-755-294-es telefonszámon lehet eszközölni. A belépő ára 10 lej.

Szinte a hét minden napjára kínál programot a Művelődési Központ a héten Gyergyószentmiklóson. Két programot a gyergyószentmiklósi román ajkú közösség számára hirdettek meg a társzervezőkkel, Doboș Cornelia önkormányzat képviselővel és Teodor Dobrean megyei önkormányzati képviselővel. Teodor Dobrean örömmel nyugtázta, hogy a Művelődési Központtal egyre jobb az együttműködés, így közösen több kulturális programot tudnak szervezni a román közösség számára is.

A filmvetítés érdekessége, hogy Erőss Zsolt a Salamon Ernő Gimnáziumban tartott több expedícióját követően is előadásokat, most pedig a Művelődési ház felújítási munkálatai miatt, a róla szóló film is a gimnázium dísztermében lesz bemutatva