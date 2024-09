Számos értéket rejt a temetőkert Udvarhely szívében

Párhuzamosan több vonalon is értékmentés zajlik a székelyudvarhelyi belvárosi református temetőben: több száz éves fák megmentésén dolgozik egy arborista, és értékes síremlékek nyilvántartásba vételén egy önkéntesekből álló csapat, melynek tagjai között van történész, szobrász és filmes szakember is. Az így feltérképezett sírkövek dokumentálását, és lehetőség szerint későbbi felújítását is tervei között tartja számon a helyi református egyház vezetősége, akikkel a helyszínen beszélgettünk, miközben az ott zajló értékmentő munkát szemléltük.