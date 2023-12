Számos egyházi tulajdonban lévő ingatlan került közelebb az állami pénzekhez

Amire eddig esély sem volt, az hamarosan megvalósulhat: egy új jogszabálynak köszönhetően az egyházi tulajdonban lévő ingatlanok felújítását és karbantartását az önkormányzatok is végezhetik, illetve állami költségvetésből is finanszírozhatják a munkálatokat.

November közepén fogadták el azt a törvénytervezetet, amely szerint az egyházi tulajdonban levő ingatlanok felújítását és karbantartását az önkormányzatok is végezhetik, illetve állami költségvetésből is finanszírozhatják. Az elfogadott törvénynek Székelyföld szerte több tanintézmény vezetősége örül, hiszen a módosítás értelmében

Az eddigiekben a székelyföldi felekezeti iskolák legnagyobbrészt magyar állami támogatásból újulhattak meg.

A törvénytervezet kidolgozását széles körű konzultáció előzte meg a kezdeményezők, a vallásügyi államtitkárság és az egyházi képviselők között – olvasható az RMDSZ erről szóló közleményében. A változtatásra nagy szükség volt, hiszen egyházi tulajdonú épületek nem kaphattak állami vagy önkormányzati finanszírozást nagyszabású felújításokra, az eddigiekben hatályos törvények ugyanis azt nem tették lehetővé.

Noha a történelmi magyar egyházaknak sincs anyagi forrásuk a régi épületek teljes körű renoválására, az elmúlt években Székelyföld-szerte több nagyberuházás is történt, amelyek révén felekezeti iskolákat újítottak fel kívül-belül az egyházak által magyar kormányzati forrásból elnyert pályázat révén.

Így újultak meg – többek között – a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium épületei és Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Gimnázium, illetve a Marosvásárhelyi Református Kollégium főépülete is.

Reményt adó változás

Üdítő kivételek is vannak bőven, azonban még mindig sok nagy múltú, felújítást igénylő egyházi épületben zajlik oktatás ma is. Ilyen a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium is, amelynek igazgatója, Lakatos Sándor a Székelyhon kérdésére elmondta, nagyon örültek a törvénymódosításnak, hiszen korábban az általa vezetett, egyházi tulajdonban lévő ingatlanban működő iskola is sok anyagi forrástól elesett a törvény miatt.

Kiemelte, az intézménynek az iskolát létrehozó unitárius püspökséggel van lehetősége pályázni, így mindenféle infrastrukturális, illetve ingatlanfejlesztési projektet közösen határoznak meg, és az egyház mint tulajdonos nyújtja be a pályázatot.

Kérdésünkre, hogy a közeljövőben terveznek-e pályázni az iskola felújítására, elmondta, az utóbbi egy évben nagyon komoly forrásokat mozgósítottak egyházi segítséggel arra, hogy átfogó felújítási terveket hozzanak létre. Ez a terv nemsokára elkészül, és minden épületnek a teljes felújítását tartalmazza majd.