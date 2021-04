Számos árnyoldala van a napjainkban igencsak népszerű „könnyűmotivációnak”

Meg tudod csinálni – vallja a legtöbb motivációs tréner és fénykép. „A baj ott kezdődik, amikor az illető azt hiszi, hogy most megtalálta bajaira az univerzális gyógyírt” • Fotó: Pixabay

– Nagyon divatos manapság az önfejlesztés. Az online térben, a közösségi oldalakon számos életvezetési tanáccsal találkozhatunk. Miért lett ilyen népszerű az ún. „könnyűmotiváció”?

– Erre az egyszerű kézenfekvő válasz az lenne, hogy azért, mert miközben elénk folyik, azt sugallja, könnyű bármit elérni, bármivé lenni. És a léleképítés, jól-rosszul, de mindannyiunk igénye valamilyen formában.

Az internet zaja nagyon sok mindent elvesz, elvett az életünkből. Természetesen képes sokat adni is, ha megfelelően használjuk, de kritikátlan fogyasztása kifejezetten rombol, és ma már kutatások igazolják, hogy butít.

Nekem még mindig meggyőződésem, és valószínűleg ez már így is marad életem végéig, hogy a tudás, a nevelés és az önnevelés – végül is az önsegítés is ez utóbbi körébe tartozik vagy tartozhatna – humán feladat, azaz ember végzi ember segítségével és nem online sajátítjuk el. Ezzel el is jutottunk a tanügyünk nagy hiányosságához: talán a legfontosabbra nem tanít meg, arra, hogy hogyan éljük jól az életünket. Persze, van ebben a családnak is felelőssége bőven, de ezek külön nagy témák. Amit tehát nem tanítanak meg, azt megpróbáljuk a legegyszerűbb módon megszerezni.

– A motivációs könyvek is soha nem látott népszerűségnek örvendenek. Hogyan érdemes szelektálni e téren?

– Így igaz, ma már a könyvpiacot is elöntötte a mindenféle segítő és önsegítő könyv, amelyben néha már a szakember sem képes kapásból tájékozódni. Nincs olyan módszer, amely biztosan megvédje a saját kezdeményezésből csak internetről tájékozódó fiatalt vagy esetleg kevésbé fiatalt. Illetve ugyanaz lenne, mint mindenféle tájékozódás esetén:

meg kellene nézni, ki az illető „tanító” vagy motiváló, vagy milyen portál, oldal hirdet valamit vagy valakit, azaz a hitelességet kellene valami módon megállapítani, ami egyre nehezebb.

Ismert tudományos szerzők műveit, az általuk ajánlottakat lenne érdemes olvasni, illetve a szakemberek véleményét kikérni, ha ismernek ilyet. Ha valaki interneten is keresgél és neveket vagy könyvcímeket üt be, egyértelműen kiderül, hogy mi a különbség egy Popper Péter, Csíkszentmihályi Mihály, Bagdy Emőke, Aronson, Fromm, hogy csak néhányukat említsem, és valamelyik motivációs tréner között. Aztán lelke rajta, hogy miután elolvassa, mit lehet róluk tudni, kit választ ki közülük a maga számára.

– Apropó, motivációs trénerek, talán nem túlzást azt állítani, hogy felhígult a szakma? Könyvek, filmek és Youtube-videók végeláthatatlan sokasága értekezik arról, hogy hogyan érdemes élni az életünket. Bár a könyvek sokban különböznek egymástól, a legtöbb arról szól, hogy gondolkodj pozitívan, képzeld el a sikeredet, mondj pozitív megerősítéseket nap mint nap stb. Nem mellesleg az önfejlesztő tréningek is egyre divatosabbá váltak.

– Sajnos a szakma valóban felhígult. Részben ennek következtében, eltolódnak a hangsúlyok. Mert például a pozitív szemlélet vagy általánosabban a pozitív pszichológia, alapjáraton használható hozzáállást, mentalitást hirdet:

meglátni vagy megpróbálni észrevenni, megkeresni a lehető legtöbb kényelmetlen helyzetben, fájó történésben is a jót, valamit, ami tovább lendíthet, ez mindenképp fontos és használható magatartás.

Ám ebben is szükség lenne a mértékre, mint különben mindenben, de átestünk a ló túlsó oldalára és az már káros. Tudni kell azt is, hogy minden előadás és/vagy film, ha tetszik, a nézőben katarzist, azaz felszabadulási élményt, örömöt vált ki, s valamiféle ösztönzést arra, hogy maga is így cselekedjék. Ez eddig rendben lenne. Az ilyen próbálkozás az elején még valamiféle részleges eredménnyel is járhat. Hisz a technika, hogy ismételgesd magadnak azt, amit el szeretnél érni, vagy érezni szeretnél, azaz az önszuggesztió, mert erről van szó, ha nem is mondják így ki, önmagában egy ideig feszültségoldó hatással jár, ha nem is válik belső indíttatássá. Az tudományos tény ugyanis, hogy

az ismétlődő cselekvések, gondolatok oldják a szorongást.

Ez magyarázza az autista gyerekeknél megfigyelhető (néha hosszú ideig, órákig is tartó) ismétlődő, sztereotip mozgásokat, vagy a kényszercselekvések, a kényszeres gondolatok kialakulását az erősen szorongó embereknél. Ezért megtörténhet, hogy egy gondokkal vagy betegséggel küzdő személy ezzel elodázza a bajok és azok nagyságának a felismerését, hisz ideig-óráig oldja őket, miközben a valóságban a problémák súlyosbodhatnak, esetleg – ilyennel is találkoztam – újabb tüneteket ad hozzá a már meglévőkhöz. Ha a gondokkal küzdő személy eljut végül szakemberhez és megoldja a gondjait, akkor rendben.

A nagy baj megint az, hogy akik belekerülnek ebbe a motivációs-ezoterikus-önfejlesztős rendszerbe, legtöbbször annyira hisznek (!) benne, hogy nem lehet meggyőzni őket arról, hogy másféle segítséget vegyenek igénybe.

A jelenség hasonlít a fanatikus hívő magatartásához, aki nem veszi segítségbe az orvostudományt, mert azt hiszi, hogy az Isten enélkül is meggyógyítja őt.

Ezek a motivációs előadások eléggé kaotikusak is, vagy az előadó sajátos egyéni logikája érvényesül bennük, de ugyanakkor roppant szuggesztívek is: az előadó lelkesedése, a tréner (vélt vagy valós) karizmája, mely egy bizonyos rétegre nagy hatást képes gyakorolni, az ismétlések, mély nyomot képesek hagyni az erre fogékonyakban. Ezért úgy tűnhet, hogy ezek a találkozások, ill. idézetek vagy önsegítő könyvek azonnal hatnak.