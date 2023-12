Számháború Marosvásárhelyen: mennyivel nő az uniós pályázatok önrésze?

Hetvenmillió lejjel kell többet fizetnie Marosvásárhelynek az időben be nem fejezett uniós pályázatok önrészeként – jelentette ki a pénteki rendkívüli marosvásárhelyi tanácsülésen Claudiu Maior képviselő-testületi tag. A városháza pályázatokért felelős igazgatója szerint csak tízmillió lej többletköltséggel számolnak, és azt is megmagyarázta, hogy miért.

Több, EU-s forrásból finanszírozott sepsiszentgyörgyi beruházás is befejezetlen e pillanatban, noha 2023. december 31. volt a határidő, ameddig ezek költségeit el lehetett számolni. A képviselő-testület szerdán rendkívüli ülésen döntött a megoldásokról.

A 2019–2020-ban megnyert uniós pályázatok nagy része esetében folyó év végén jár le a kivitelezési határidő. A koronavírus-járvány miatt azonban a munkálatok megkéstek, nemcsak Marosvásárhelyen, hanem országszerte. Amint arról a Székelyhon beszámolt, Sepsiszentgyörgy is hasonló helyzetben van , több pályázatot nem sikerült megvalósítani ott sem, és a napokban döntöttek arról, hogy miként folytassák azokat.

Az online ülés kezdetén Claudiu Maior azzal vádolta a jelenlegi városvezetést, hogy nem volt képes a megnyert pályázatokat kivitelezni, az uniós pénzalapokat elkölteni, ezért a városnak hetvenmillió lejt kell majd a helyi költségvetésből kifizetnie. Választ nem várva, kilépett az online tanácsülésről.

A városháza pályázatokért felelős igazgatója, Dana Ijac elmondta, vannak olyan pályázatok, amelyeknek a kivitelezési határidejét meg lehet hosszabbítani egy évvel, illetve olyanok is, amelyeket át lehet vinni a következő pályázati ciklusra és abban is lehet pénzt lehívni a kivitelezésükre. Azt is kifejtette, hogy